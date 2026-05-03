“Ozio Attivo”, al via da Pozzallo il ciclo di escursioni tra natura, dialogo e solidarietà

Un invito a rallentare, camminare e riscoprire il territorio, unendo natura e impegno sociale. Nasce così “Ozio Attivo”, il nuovo ciclo di appuntamenti itineranti promosso dal Gruppo Emergency di Pozzallo, pensato per valorizzare le eccellenze locali – dalle più conosciute a quelle meno esplorate – attraverso esperienze condivise all’aria aperta.

Le escursioni, in programma per tutto il mese di maggio, sono state selezionate per la loro facile percorribilità e accessibilità. L’obiettivo non è solo quello di camminare, ma di creare occasioni di confronto e riflessione tra i partecipanti: un dialogo aperto, immerso nella natura, da cui possano nascere idee e progettualità.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 10 maggio e porterà i partecipanti in un luogo di grande valore naturalistico e civile: la riserva di Pantani Cuba e Longarini, area umida fondamentale per la sosta degli uccelli migratori. La riserva è gestita dalla Stiftung Pro Artenvielfalt, attiva dal 2008 nella tutela degli habitat e nella protezione delle specie minacciate, con un impegno concreto contro bracconaggio e uccellagione.

Durante la giornata, i partecipanti saranno accompagnati dagli operatori esperti della Fondazione in un suggestivo percorso di birdwatching. Il tragitto, completamente pianeggiante, durerà circa due ore e permetterà di osservare da vicino flora e fauna locali grazie anche all’utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione dall’organizzazione.

Partecipare all’iniziativa significa anche contribuire a una doppia causa: da un lato sostenere le attività umanitarie di Emergency, dall’altro supportare i progetti di tutela ambientale portati avanti nella riserva. Un connubio tra solidarietà e salvaguardia del territorio che rappresenta il cuore del progetto.

Il ritrovo è previsto alle ore 9.15 direttamente presso la riserva, con raccomandazione di massima puntualità. Il costo di partecipazione è di 10 euro, parte dei quali destinati a Emergency. Al termine dell’escursione sarà possibile fermarsi per un pranzo al sacco in un’area dedicata all’interno della riserva.

Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate tramite messaggio WhatsApp al numero 338 3146088.

“Ozio Attivo” si presenta così come un’esperienza che va oltre la semplice escursione: un’occasione per vivere il territorio in modo consapevole, intrecciando natura, relazioni e impegno civile.

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