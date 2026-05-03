Donna muore dopo una caduta dal balcone su una nave da crociera: indagini in corso

Tragedia in mare al largo della Isola di Catalina, dove una donna ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria cabina su una nave da crociera.

L’incidente è avvenuto lunedì 27 aprile, mentre l’imbarcazione era in navigazione lungo la rotta tra Long Beach e Ensenada. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta dal balcone della sua cabina finendo su un ponte sottostante.

Sulla vicenda stanno indagando le autorità californiane insieme all’FBI, per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’identità della donna non è stata resa nota.

Dopo l’incidente, le forze dell’ordine sono salite a bordo per effettuare i rilievi necessari. Una volta concluse le prime operazioni, la nave ha ripreso il viaggio, con rientro previsto a Los Angeles.

In una nota, la compagnia ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, assicurando che il personale di assistenza è impegnato a supportare i familiari presenti a bordo.

Secondo quanto riferito da Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, episodi di questo tipo, seppur rari, si verificano mediamente tra le 20 e le 25 volte l’anno nel mondo del turismo crocieristico.

La dinamica resta al momento oggetto di approfondimento investigativo, mentre la notizia ha suscitato forte impressione tra i passeggeri e nell’opinione pubblica.

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