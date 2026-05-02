Dirette Rai accendono i riflettori su Marina di Ragusa: il ponte del Primo Maggio banco di prova per l’estate. VIDEO

Il lungo ponte della Festa dei Lavoratori ha acceso i riflettori su Marina di Ragusa, trasformandola in uno dei principali osservatori sull’andamento della stagione turistica ormai alle porte.

La frazione balneare ragusana è stata protagonista di una significativa attenzione mediatica, finendo alla ribalta nazionale e regionale con collegamenti e servizi dedicati all’anticipo d’estate. In particolare, RaiNews24 ha realizzato due dirette nazionali dal porto e dal lungomare, mentre il TGR Sicilia ha proposto un servizio firmato sempre dall’inviata Rai, Lucia Basso, raccontando in tempo reale il movimento di turisti e diportisti.

A confermare l’interesse crescente anche le emittenti regionali: Antenna Sicilia e Telecolor hanno dedicato servizi alla giornata, con reportage curati da Veronica Barbarino.

Ampio spazio, in tutte le dirette, è stato dedicato alle voci dei protagonisti. Gli inviati hanno raccolto interviste tra turisti e visitatori, molti dei quali provenienti dal Nord Italia, che hanno scelto Marina di Ragusa per un primo assaggio d’estate. “Abbiamo trovato sole, accoglienza e spiagge bellissime, torneremo sicuramente in estate”, racconta una coppia arrivata dalla Lombardia. E ancora: “È la prima volta qui, ma ci ha colpito subito il clima e la vivibilità”, commenta un gruppo di amici dal Veneto.

Non sono mancati i turisti stranieri, presenza sempre più significativa già in questo periodo dell’anno. Tra questi, numerosi maltesi, arrivati anche via mare grazie ai collegamenti attivi tra le due isole. Il catamarano RagusaXpress ha contribuito a rafforzare il flusso turistico, rendendo ancora più semplice e veloce raggiungere la costa ragusana per un weekend lungo.

Nei servizi è emersa anche la vivacità del porto turistico, con l’arrivo di imbarcazioni da diporto e il continuo movimento di visitatori tra banchine, locali e lungomare. Un’atmosfera che racconta una destinazione già pienamente attiva, capace di attrarre pubblici diversi.

Anche il sindaco Peppe Cassì commenta così la particolare attenzione mediatica di oggi: “Rai News sceglie Ragusa per raccontare con una doppia diretta il weekend del 1 maggio. Dati e sensazioni di questo primo assaggio di stagione”.

Nella maggior parte dei telegiornali, Marina di Ragusa è stata scelta come notizia di apertura, a testimonianza del forte richiamo esercitato dal territorio in questo periodo. Il ponte del Primo Maggio si configura così come un vero e proprio banco di prova per l’estate: tra presenze turistiche in crescita, arrivi via mare e prime giornate di piena vivibilità delle spiagge, Marina di Ragusa lancia segnali concreti di una stagione che si preannuncia dinamica e partecipata. foto tratta da Tgr Rai Sicilia

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