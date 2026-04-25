Marina di Ragusa come Dubai: 95mila euro per una villa a Ferragosto

C’è un momento preciso in cui capisci che qualcosa non torna: quando una villa a Marina di Ragusa costa come un mini appartamento a Milano. Ma non per comprarlo, solo per viverci due settimane ad agosto. Benvenuti nell’estate siciliana versione 2026, dove il mare è sempre lo stesso, la sabbia pure, ma il listino prezzi sembra aver fatto un Erasmus a Dubai.

Scorrendo le offerte su Booking, si passa con disinvoltura da appartamenti a 120 euro a notte a ville che chiedono 95mila euro, 66mila, 47mila euro per le due settimane che precedono Ferragosto.

Non sono errori di battitura: è proprio un altro pianeta. Piscine infinity, sette camere, 20 posti letto, giardini mediterranei, piscine, vasche jacuzzi e una promessa implicita: qui non stai andando in vacanza, stai entrando in una narrazione. E qui viene il bello. Perché Marina di Ragusa non è — almeno storicamente — la Costa Smeralda. Non è Porto Cervo, non è Taormina, non è nemmeno San Vito Lo Capo nella sua versione più instagrammata. È una località bellissima, certo, con spiagge larghe e sabbia chiara, ma fino a pochi anni fa era il regno della villeggiatura familiare, quella con la pasta al forno e la doccia esterna. Cos’è successo?

Tre fattori, soprattutto.

Primo: l’effetto piattaforma. Booking e simili non vendono solo stanze, vendono visibilità globale. Una villa a Ragusa oggi compete con una a Ibiza o a Mykonos. E quindi si prezza di conseguenza. Con commissioni che possono superare il 20%, il prezzo finale lievita inevitabilmente.

Secondo: la domanda internazionale. Il sud-est siciliano, almeno una sua parte, è diventato di moda: barocco, mare, meno caos della Sicilia occidentale. Risultato: americani, francesi, nord europei. Clienti meno sensibili al prezzo e più interessati all’esperienza.

Terzo: la finanziarizzazione della vacanza. Alcune ville non sono più pensate per essere affittate sempre, ma per incassare tanto in poche settimane. Due settimane ad agosto possono fare l’intero fatturato annuale. Il resto è quasi accessorio.

E allora Marina di Ragusa si trova a vivere una strana schizofrenia: da un lato il bilocale a 700 euro a settimana, dall’altro la villa da 70mila euro che sembra uscita da un catalogo di Dubai. Ma senza il Burj Khalifa, l’enorme grattacielo, all’orizzonte. Certo, ci sono il porto turistico, la pista ciclabile più lunga della zona, ombrelloni e granite in quantità.

Il confronto con altre località siciliane è illuminante. A Taormina il lusso ha una storia, una domanda strutturata, un marchio internazionale consolidato da un secolo di storia turistica. In Costa Smeralda il prezzo è parte dell’esperienza. A Marina di Ragusa, invece, il lusso è più recente, quasi “importato”. E a volte dà l’impressione di essere ancora in cerca di una giustificazione narrativa.



Questo significa che i prezzi sono esosi? In molti casi sì. Ma sono anche un esperimento. Un mercato che testa fin dove può spingersi. Alcune ville resteranno vuote, altre verranno prenotate da gruppi che dividono la spesa e trasformano 80mila euro in 10mila a testa.

Il punto, forse, è che Marina di Ragusa sta cambiando identità. Non è più solo una meta balneare: è un prodotto.

E come tutti i prodotti, ha bisogno di posizionarsi. Anche a costo di sembrare, a tratti, un po’ fuori scala. Poi certo, resta sempre possibile fare quello che facevano i nonni: chiamare direttamente il proprietario, evitare le piattaforme, e magari scoprire che quella villa da 50mila… in realtà costa molto meno. Ma vuoi mettere il fascino di dire: “Quest’estate vado a Marina di Ragusa. Versione Dubai”?

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