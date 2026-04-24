Furti e danneggiamenti a Marina: un arresto ma è caccia ai complici

E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Marina di Ragusa. Diverse segnalazioni, e un gruppo di malviventi in azione. Trambusto in strada perché all’arrivo del nucleo radiomobile dei carabinieri, un 27enne di Vittoria, si è dato alla fuga lungo via Vietri, nel tratto che costeggia la parte superiore del parcheggio interno al porto di Marina di Ragusa. Dopo un inseguimento, il 27enne è stato bloccato, arrestato in flagranza di reato. Dopo la convalida è stato posto ai domiciliari; risponde di furto in concorso. L’operazione però è continuata. Altri soggetti stavano asportando del materiale nautico dall’interno di un furgoncino in sosta nel parcheggio del porto per trasferirlo in una autovettura, risultata noleggiata dal gruppo, i cui componenti sono in fase di identificazione. L’intervento di due Gazzelle dei carabinieri ha permesso di interrompere i ladri. Il materiale che in parte era stato già trasferito nell’automobile, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, un cittadino straniero. Diverse altre autovetture sono state “visitate” dal gruppo; finestrini rotti ma non sarebbero stati asportati altri beni. Le indagini dei carabinieri proseguono con la visione dei filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati per ricostruire tutti i movimenti del gruppo

© Riproduzione riservata