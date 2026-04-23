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A Marina di Ragusa incidente autonomo in contrada Gaddimeli: auto contro un palo
23 Apr 2026 20:14
Paura nella zona di contrada Gaddimeli, nel territorio di Ragusa, dove si è verificato un incidente stradale autonomo. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è finita contro un palo della pubblica illuminazione.
Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Ragusa per ulteriori accertamenti e le cure del caso.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto, oltre alle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Disagi temporanei alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato.
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