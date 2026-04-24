Nino Minardo nominato commissario regionale di Forza Italia

Nuovo assetto e rimescolamento di deleghe per Forza Italia in Sicilia. Il segretario nazionale, Antonio Tajani, ha ufficializzato oggi una staffetta ai vertici regionali del partito, accogliendo le dimissioni di Marcello Caruso e affidando la guida del movimento nell’isola all’onorevole Nino Minardo.

Il nuovo ruolo di Marcello Caruso

L’avvicendamento non segna un addio per Caruso, ma un cambio di prospettiva. Tajani, nel ringraziarlo pubblicamente per l’impegno costante e per i significativi risultati elettorali ottenuti sotto la sua gestione, ha infatti deciso di valorizzare la sua esperienza su scala nazionale.

D’intesa con Alessandro Cattaneo, Caruso è stato nominato responsabile del Dipartimento Insularità. L’obiettivo è chiaro: mettere le competenze maturate sul campo al servizio di una strategia politica che metta al centro le specifiche necessità e le sfide di tutte le isole italiane.

La scelta di Nino Minardo, attuale presidente della Commissione Difesa della Camera, alla guida della segreteria siciliana come commissario, ha ricevuto il pieno avvallo del Presidente della Regione, Renato Schifani.

Il Governatore ha accolto con favore la nomina, sottolineando un legame che va ben oltre la semplice collaborazione politica:

“Con Nino Minardo siamo vicini da molti anni, anche con la sua famiglia. Ho gestito personalmente il suo passaggio in Forza Italia, così come quello del sindaco di Ragusa Peppe Cassì.”

Le parole di Schifani confermano la solidità del percorso di Minardo all’interno del partito e preannunciano una fase di continuità e rafforzamento per Forza Italia in una delle regioni chiave per gli equilibri del centrodestra. Con questa mossa, il partito punta a consolidare la propria struttura territoriale, puntando su figure di comprovata esperienza istituzionale e profondo radicamento nel territorio. Va ricordato che precedentemente Minardo era stato coordinatore regionale della Lega, prima del suo ritorno in Forza Italia.

Forza Italia: Minardo, “servizio al partito con entusiasmo e spirito di squadra”



“Ringrazio il Segretario nazionale Antonio Tajani e tutta la comunità di Forza Italia per la fiducia. Metto il mio impegno a totale servizio di questa scelta, con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra. Forza Italia, Forza Sicilia” così sui social il neo Commissario siciliano degli azzurri Nino Minardo.

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