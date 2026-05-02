Droga e soldi in casa: 19enne fermato a Chiaramonte Gulfi

Un giovane arrestato a Chiaramonte per droga. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne del posto, sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente a un coetaneo.

Scoperta droga, bilancino e denaro in casa

L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio al dettaglio. Dopo l’arresto, le successive verifiche hanno portato anche a una perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

All’interno dell’abitazione è stata inoltre trovata la somma di 250 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta dagli investigatori compatibile con l’attività di spaccio.

Sequestro e arresti domiciliari

Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro per i successivi accertamenti qualitativi e quantitativi. Il giovane, in considerazione della flagranza di reato, è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza per il giudizio direttissimo.

Condanna in tribunale

Nei giorni successivi, presso il Tribunale di Ragusa, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane è stato riconosciuto colpevole e condannato a sei mesi di reclusione e a una multa di 450 euro, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa.

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