Riparte un’opera attesa da anni nel territorio ibleo. L’ASP di Ragusa ha dato il via libera definitivo ai lavori per la realizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Pozzallo, con l’adozione della delibera n. 907 del 24 aprile. Un passaggio decisivo che consente di riavviare il cantiere dopo lo stop seguito alla risoluzione del […]
Droga e soldi in casa: 19enne fermato a Chiaramonte Gulfi
02 Mag 2026 10:30
Un giovane arrestato a Chiaramonte per droga. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne del posto, sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente a un coetaneo.
Scoperta droga, bilancino e denaro in casa
L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio al dettaglio. Dopo l’arresto, le successive verifiche hanno portato anche a una perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.
All’interno dell’abitazione è stata inoltre trovata la somma di 250 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta dagli investigatori compatibile con l’attività di spaccio.
Sequestro e arresti domiciliari
Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro per i successivi accertamenti qualitativi e quantitativi. Il giovane, in considerazione della flagranza di reato, è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza per il giudizio direttissimo.
Condanna in tribunale
Nei giorni successivi, presso il Tribunale di Ragusa, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane è stato riconosciuto colpevole e condannato a sei mesi di reclusione e a una multa di 450 euro, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it