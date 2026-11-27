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Case della Memoria, nel Ragusano si visitano Donnafugata, Casa Quasimodo e Monterosso
27 Nov 2026 08:31
C’è la casa di Modica in cui nacque un premio Nobel, c’è il castello legato a Corrado Arezzo de Spucches, c’è la casa di Monterosso Almo dove nacque e visse una religiosa del primo Novecento. Sono le tre tappe in provincia di Ragusa di «Di casa in casa», l’itinerario dell’Associazione nazionale Case della Memoria che tra novembre e dicembre apre le dimore dei personaggi illustri con aperture speciali e visite guidate. Lo annuncia l’associazione in un comunicato diffuso il 27 novembre.
In Sicilia le case aderenti sono dieci, distribuite fra le province di Palermo, Agrigento, Ragusa e Messina. Dopo Palermo, che ne conta cinque, il Ragusano è la seconda provincia per numero di luoghi coinvolti.
Il castello, la casa del poeta, la casa della religiosa
Il Castello di Donnafugata, in contrada Donnafugata, è legato alle figure di Corrado Arezzo de Spucches e Gaetano Combes de Lestrade; il percorso comprende il parco e il Museo del Costume, il MuDeCo.
A Modica si entra nel Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo, in via Posterla 84: la casa in cui nacque il poeta, premio Nobel per la Letteratura nel 1959.
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A Monterosso Almo apre la Casa Suor Rosa Roccuzzo, in via Siracusa 4, dove la religiosa nacque e visse nei primi anni del Novecento. La casa era entrata nella rete delle Case della Memoria nel 2023, come avevamo raccontato qui.
Orari da verificare prima di partire
Il programma completo delle aperture è sul sito casedellamemoria.it. L’associazione avverte che durante le feste di Natale alcune case museo potrebbero restare chiuse in certi giorni: conviene controllare orari e informazioni e contattare le singole strutture prima della visita.
Fuori provincia, l’itinerario siciliano tocca a Palermo la Casa Museo Florio all’Arenella, la Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi, Palazzo Lanza Tomasi con la biblioteca di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la Casa Museo Thule e la Casa Museo Raffaello Piraino; a Canicattì la casa del Beato Rosario Livatino; a Taormina il Museo di Casa Cuseni.
Per chi resta nel Ragusano, è un modo per guardare con occhi diversi luoghi che spesso si attraversano senza entrarci. Le iniziative simili degli anni scorsi le trovate in questo articolo.
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