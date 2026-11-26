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Necrologi: È scomparsa Carmela Criscione
26 Nov 2026 21:14
Oggi, a Ragusa, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signorina Carmela Criscione. Aveva 84 anni.
Ne danno il triste annuncio le sorelle Concetta e Maria, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
Il corteo muoverà domani, venerdì 27 novembre, alle 15 dalla casa della cara estinta in viale dei Platani 34/B. I funerali avranno luogo nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Si dispensa dalle visite.
Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Carmela. Eventuali offerte saranno devolute in beneficenza.
Servizi funebri: Spatuzza Impresa Funebre, Ragusa.
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