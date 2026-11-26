Ragusa, violenza sulle donne: gli studenti a confronto con l’Asp il 27 novembre

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Saranno gli studenti, con i loro lavori, a guidare la discussione. Venerdì 27 novembre, dalle 9 alle 13, il Centro commerciale culturale di via Matteotti 61 a Ragusa ospita una mattinata di confronto sulla violenza contro le donne rivolta alle scuole superiori. La organizza l’Asp di Ragusa con il patrocinio del Comune, come annuncia l’ufficio stampa di Palazzo dell’Aquila.

Ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado presenteranno e discuteranno i propri elaborati in piccoli gruppi, accompagnati dall’équipe multidisciplinare del Centro di salute mentale.

Stand, laboratori e sportelli antiviolenza

La mattinata si snoderà lungo un percorso tematico con punti informativi, stand, laboratori e una mostra dei lavori realizzati dalle scuole. Ci saranno associazioni, cooperative sociali, movimenti e sportelli antiviolenza del territorio: un modo per far conoscere ai più giovani a chi rivolgersi e come.

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L’iniziativa è curata dall’Uoc di Psichiatria Ragusa-Vittoria, diretta da Giuseppe Francesco Scibilia, insieme ai Consultori, alla Medicina legale e all’Uoc di Psicologia. Il Comune partecipa con l’assessorato alle Politiche per l’inclusione, Servizi sociali e Pari opportunità e con l’assessorato alla Pubblica istruzione.

Riconoscere i segnali prima che diventino violenza

Il senso dell’incontro sta nel lavoro sulle relazioni. Parlare di violenza, spiegano gli organizzatori, significa interrogarsi sugli stereotipi, sulle dinamiche di potere e su quei comportamenti che, spesso considerati normali, possono diventare il terreno della sopraffazione e del controllo. La prevenzione comincia dal saper riconoscere quei segnali.

L’appuntamento arriva due giorni dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, e rientra nel calendario di iniziative che il Comune ha avviato con il Palazzo di Città illuminato di rosso, in programma fino al 10 dicembre.

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