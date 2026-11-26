Novant’anni di periti industriali a Ragusa, dalla formazione tecnica al servizio del territorio

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Il 20 aprile 1936, in una provincia a vocazione agricola che ancora non disponeva di un istituto tecnico industriale, un gruppo di periti guidato da Santo Cavalieri fondò a Ragusa quello che fu il primo Collegio dei periti industriali della Sicilia. Novant’anni dopo, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ragusa celebrerà quella fondazione venerdì 27 novembre a Villa Fortugno.

Dalle cementerie a «U Chimicu»

La storia della categoria si intreccia con le trasformazioni del territorio ibleo. Nei primi anni molti periti misero le proprie competenze al servizio della scuola. Con lo sviluppo delle cementerie e della petrolchimica, i tecnici formati in chimica, meccanica ed elettrotecnica assunsero responsabilità negli stabilimenti e negli impianti. La nascita dell’Istituto tecnico industriale di Ragusa nel 1960, con la specializzazione in Chimica che gli valse il nome di «U Chimicu», diede a nuove generazioni la possibilità di formarsi sul territorio. Quella esperienza prosegue oggi nell’Istituto Galileo Ferraris.

Il passaggio dal Collegio all’Ordine ha accompagnato l’evoluzione della professione. Oggi l’Ordine tiene l’Albo, promuove la formazione continua e collabora con scuole, università e istituzioni. Il lavoro con il territorio ha riguardato anche questioni di interesse pubblico. Nel 2004 il Collegio contribuì allo studio dell’inquinamento acustico a Ragusa e formulò una proposta di regolamento comunale. Nel 2009 partecipò a Pozzallo, insieme al Consiglio nazionale, alla sperimentazione del Fascicolo del Fabbricato, uno strumento per raccogliere le informazioni utili a conoscere lo stato e la storia di un edificio.

La cerimonia a Villa Fortugno

Il senso dei festeggiamenti è riconoscere il lavoro di chi ha fatto crescere la professione e rendere esplicito l’impegno dell’Ordine per gli anni a venire. La consegna delle targhe agli iscritti con più lunga esperienza professionale darà un volto a questa storia. Il presidente dell’Ordine di Ragusa, Donato Blanco, evidenzia, in occasione della ricorrenza, le priorità dell’Ordine, a partire dal dialogo con il Galileo Ferraris e con l’università, dall’orientamento dei giovani e dalla formazione su energia, automazione e sicurezza degli edifici.

Durante la cerimonia sono previsti gli interventi di Giovanni Esposito, presidente del Consiglio nazionale, che parlerà della riforma degli ordinamenti professionali; di Fabiana Casula, componente del Consiglio di amministrazione dell’EPPI, che affronterà le prospettive della previdenza di categoria; di Valerio Bignami, già presidente dell’EPPI, che proporrà una riflessione sul rapporto tra formazione tecnica e cultura umanistica a partire dalla figura di Salvatore Quasimodo, che si diplomò all’Istituto tecnico di Messina prima di diventare premio Nobel per la letteratura.

Concluderà i lavori il consigliere Tiziano Parisi, che presenterà PerIndApp, l’app realizzata in occasione del novantesimo.

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