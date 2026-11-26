Comiso, Pagoda della Pace: diffida ai proprietari, paletti da rimuovere in 72 ore

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La strada della “Pagoda della Pace” di Comiso deve essere libera. Nessuno può montare cancelli o mettere travi o ostacoli che impediscano l’accesso. Bisogna smontare subito i paletti montati di recente sulla strada di accesso alla pagoda. Il comune di Comiso ha inviato una diffida al proprietario del terreno su cui si trova la pagoda e dove è stata realizzata la nuova strada di accesso, che oggi permette di accedere alla pagoda. Nei giorni scorsi, il proprietario del terreno, Salvatore Giannì, insieme alla moglie Kadiu Valbona, aveva fatto installare dei pali a lato della stradella con l’intento di realizzare un cancello e chiudere l’accesso.

Quei pali però sarebbero abusivi. La strada, pur ancora privata, è stata affidata al comune per la pubblica utilità. Cancelli e paletti sono abusivi e devono essere rimossi entro 72 ore. La diffida è stata firmata dalla comandante della Polizia locale di Comiso, maggiore Tina Turtula: se Giannì e Valbona non lo faranno, il comune interverrà al loro posto, a loro spese.

La strada è stata realizzata con fondi raccolti dal Comitato della Pagoda della Pace, che sostiene il monaco buddista Gyosho Morishita, che ha realizzato la pagoda su un terreno che ha avuto in concessione di 99 anni. Una parte dei fondi è stata messa a disposizione dal proprietario del terreno, Salvatore Giannì, con la moglie Kadiu Valbona, e una parte è stata finanziata dal comune. La strada realizzata infatti è una strada con finalità di pubblica utilità e come tale concessa all’utilizzo del comune.

È quanto prevede l’accordo raggiunto tre anni fa, che avrebbe dovuto portare, nel marzo scorso, alla vendita di un lotto di terreno di circa 10.000 metri quadri (nella fattispecie quello su cui sorge la pagoda, il piccolo tempio buddista e la casetta dove vive Gyosho Morishita). Ma Kadiu Valbona e Salvatore Giannì si sono rifiutati di sottoscrivere l’atto. Hanno sostenuto che mancavano alcuni requisiti, in particolare la sanatoria delle piccole difformità che si erano verificate in fase di realizzazione del tempio e della casa. Alcune cose erano state eliminate, altre erano state sanate e il comune ha concesso la sanatoria. Ma la sanatoria è stata contestata dalla signora Valbona, che ha deciso di presentare ricorso al Tar contro di essa. Successivamente, in mancanza della sanatoria, da lei stessa bloccata e contestata, ha rifiutato di firmare l’atto di vendita che era previsto dal verbale di mediazione.

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La situazione quindi è tornata in alto mare. Valbona e Giannì, già in passato, avevano chiuso l’accesso alla pagoda che era stato usato per trent’anni, ma che passava da una strada di loro proprietà. Gyosho Morishita era rimasto isolato da solo in cima alla collina. Poi la signora aveva concesso il passaggio provvisorio, infine si era trovato l’accordo sulla realizzazione della nuova strada di accesso (su un terreno ripido posto sul retro) che avrebbe dovuto permettere un accesso indipendente alla pagoda.

Nel marzo scorso sarebbe dovuto intervenire il passaggio di proprietà del terreno, ma tutto è tornato in alto mare. Nel frattempo, il comune aveva intavolato una trattativa con la coppia Giannì – Valbona per acquistare anche il lotto di terreno su cui insiste la strada. Ma anche questa trattativa, già ben avviata, dopo alcuni incontri dei funzionari comunali con la coppia, si è arenata. Valbona ci ha ripensato.

Il comune, quindi, avrebbe voluto acquistare, ma non ha potuto farlo.

Attualmente sulla vicenda, che da anni è agli onori della cronaca locale, pendono tre vicende giudiziarie: il monaco Gyosho Morishita ha presentato ricorso al tribunale civile di Ragusa chiedendo che la coppia Giannì – Valbona rispetti l’impegno a vendere il terreno, dove è stata realizzata la pagoda, monumento di grande valore simbolico e spirituale. L’impegno era stato sottoscritto, ma Giannì e Valbona non lo hanno rispettato. Giannì e Valbona, a loro volta, sostengono di non essere stati nella condizione di firmare perché mancava la sanatoria. Hanno infatti presentato ricorso al Tar contro la sanatoria e un secondo ricorso al Tar per chiedere la revoca della concessione del 2009 che autorizzava la realizzazione del tempio e dell’alloggio dove vive Morishita.

A rappresentare il monaco buddista Morishita, supportato da un comitato, che ha raccolto la somma necessaria per l’acquisto del terreno, è l’avvocato Giancarlo Tantillo. L’avvocato Carmelo Giurdanella è stato incaricato dal comune. L’avvocato Guido Ottaviano patrocina la coppia Giannì Valbona. “Vi sono delle cause pendenti – spiega quest’ultimo – e attendiamo il pronunciamento dei giudici. In questo momento è necessario attendere, con serenità, le sentenze che possano definire l’intera vicenda”.

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