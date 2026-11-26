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Ragusa, trasporto pubblico e mobilità: al via i primi investimenti
26 Nov 2026 06:11
I 7,8 milioni di euro destinati al trasporto pubblico e alla mobilità urbana di Ragusa cominciano a muoversi. Il Comune ha impegnato i primi 92.610 euro del «Progetto integrato di interventi per il potenziamento del Tpl e della governance di mobilità urbana», finanziato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica insieme ai ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture.
Non si tratta ancora di autobus o pensiline. La somma finanzia «Ragusa Sostenibile 2026», un progetto obiettivo che punta a integrare le misure del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico nella pianificazione della mobilità comunale.
Come arrivano i soldi
Il finanziamento arriva dal «Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana», una misura nazionale da 500 milioni di euro alimentata dal fondo per il controllo dell’inquinamento atmosferico. Ragusa figura tra i beneficiari con 7.804.817,72 euro. Come avevamo raccontato, le somme sono entrate nel bilancio comunale con un calendario preciso: per la parte corrente 500 mila euro nel 2026, 609.817,72 nel 2027 e 300 mila nel 2028; per gli investimenti 100 mila euro nel 2026, 700 mila nel 2027 e 5.045.000 nel 2028. Il grosso, quindi, arriverà tra due anni.
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Cosa prevede il progetto
Quando il finanziamento era stato ottenuto, l’amministrazione aveva illustrato le linee del piano: autobus urbani elettrici, un deposito con le infrastrutture di ricarica, nuove linee a chiamata per contrade e periferie, paline informative con orari e tempi di attesa, oltre a forme di mobilità condivisa come car sharing e car pooling. Un disegno ripreso alla Giornata della mobilità sostenibile di settembre.
Il Comune richiama inoltre l’indirizzo approvato dal Consiglio comunale nel novembre 2025, che chiede di applicare al servizio a chiamata la stessa tariffa del biglietto ordinario, senza maggiorazioni. Tempi di gara per i mezzi elettrici e date di partenza delle nuove linee non sono ancora stati resi noti. La spesa vera, quella che si vedrà per strada, è attesa soprattutto nel 2028.
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