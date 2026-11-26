Vittoria, i frammenti della fontana della stazione gettati sui binari

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Non vandali, ma viti arrugginite: è la versione di un pendolare. E con lei arriva una domanda che resta senza risposta: che fine hanno fatto i pezzi della fontana della stazione ferroviaria di Vittoria? A sollevarla è un pendolare che ogni giorno prende il treno per andare a lavorare a Ragusa e che, la mattina di martedì 24 novembre, dice di essere stato il primo ad avvisare il sindaco e un capotreno di quanto era accaduto.

Nella sua lettera a RagusaOggi il lettore offre una ricostruzione diversa da quella circolata nelle prime ore. La lastra in pietra locale, risalente agli anni Trenta, secondo il suo racconto si è staccata dalla parete perché le viti che la tenevano erano ormai troppo arrugginite. Cadendo, ha colpito la fontana e in parte l’ha sfregiata. «Quindi non c’è stato nessun atto di vandalismo», scrive.

La mail a Rfi e i pezzi rimasti a terra

Lo stesso 24 novembre il pendolare ha scritto a Rfi, chiedendo di raccogliere al più presto i frammenti. La ragione è semplice: per un eventuale restauro servono tutti i pezzi di una fontana che lui definisce «un raro esempio di stile Art Déco/Razionalista».

Alle 15 di quel giorno, racconta, i resti erano ancora lì, «nella totale indifferenza da parte di tutti».

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Il giorno dopo, i frammenti tra le pietre dei binari

Mercoledì 25 novembre la scena era cambiata. I pezzi non erano più accanto alla fontana. Ma guardando meglio, alle 7.40 del mattino, il lettore si è accorto che una parte era stata gettata sui binari, compresi alcuni frammenti della fontana. La foto che ci ha inviato mostra schegge chiare di pietra sparse sulla massicciata, a ridosso della rotaia.

Da qui le sue domande: chi ha tolto i pezzi, il Comune o Rfi? Dove sono finiti gli altri? E perché alcuni sono stati buttati sui binari?

Domande che, per ora, non hanno risposta. Il giorno del crollo il sindaco Francesco Aiello aveva pubblicato sui social le immagini della lastra con la scritta «Vittoria» in frantumi e della vasca rotta, ipotizzando un gesto vandalico; erano stati avviati accertamenti anche attraverso le telecamere della zona. Se la ricostruzione del pendolare verrà confermata, la questione cambia natura: non più la caccia a un colpevole, ma la cura di un pezzo di storia della città che per quasi un secolo ha accolto chi arrivava in treno. E la custodia di ciò che ne resta, prima che finisca disperso tra le pietre della ferrovia.

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