Comiso, studenti a terra alla fermata: bus già pieni sulla linea per Ragusa

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Hanno l’abbonamento in tasca, ma alla fermata restano a guardare il pullman che riparte. Succede agli studenti pendolari di Comiso che ogni mattina devono raggiungere le scuole superiori di Ragusa: gli autobus della tratta Vittoria-Comiso-Ragusa, secondo una segnalazione del Movimento 5 Stelle, arrivano già pieni alle fermate di via Gandhi-piazza Majorana e di corso Garibaldi. A rendere pubblico il caso sono la deputata regionale Stefania Campo e gli attivisti comisani Katia Reccavallo e Lorenzo Barone.

Alla fermata con l’abbonamento in tasca

Nella segnalazione firmata da Reccavallo e Barone si legge che in più occasioni studenti con regolare abbonamento sarebbero stati invitati a scendere, oppure non sarebbero riusciti a salire per mancanza di posti a sedere. Chi non trova un passaggio rischia di entrare in seconda ora o di perdere l’intera giornata di scuola. E spesso sono le famiglie a dover rimediare, chiedendo permessi al lavoro per accompagnare i ragazzi.

«Restare alla fermata dell’autobus con un abbonamento in tasca, e perdere le lezioni perché il bus è pieno, è inaccettabile», affermano Campo, Reccavallo e Barone.

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Il ritorno e la settimana corta

I problemi non finiscono all’andata. Secondo la stessa segnalazione, le corse di rientro non sono adeguate agli orari degli istituti superiori di Ragusa che hanno adottato la settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì. I ragazzi sono così costretti a lunghe attese prima di poter tornare a casa.

Il Movimento 5 Stelle annuncia un’interrogazione all’Assemblea regionale siciliana e richieste formali all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, alla Sais Trasporti, che emette gli abbonamenti, e alle Autolinee Giamporcaro, che svolgono il servizio. Le richieste: verificare i disservizi, garantire posti sufficienti anche con corse aggiuntive, adeguare gli orari di rientro e comunicare tempi certi. Chiesto anche un confronto con il Comune di Comiso, le scuole e le famiglie. «Se i mezzi arrivano pieni a Comiso, il servizio va potenziato con ulteriori mezzi», concludono.

Non è la prima volta che il nodo dei collegamenti scolastici tra Vittoria, Comiso e Ragusa arriva sui tavoli delle istituzioni: già a inizio ottobre i genitori di Comiso e Pedalino si erano rivolti al Prefetto. Ogni mattina persa alla fermata, ricordano ora i firmatari, pesa sulla formazione dei ragazzi.

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