Grano, 50 milioni ai cerealicoltori: scontro tra i deputati iblei Dipasquale e Abbate

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Il grano si semina adesso, e i soldi per chi lo coltiva finalmente arrivano. Ma sulla paternità di quei 50 milioni di euro per i cerealicoltori siciliani si accende lo scontro tra due deputati regionali della provincia di Ragusa. Dopo la pubblicazione dell’avviso regionale per il sostegno al comparto, il deputato del Partito democratico all’Ars Nello Dipasquale replica oggi, giovedì 26 novembre, alle dichiarazioni del collega Ignazio Abbate: «Non si attribuisca meriti che non ha».

Dipasquale accoglie «con soddisfazione» l’avviso, «perché finalmente si dà attuazione a una misura per la quale ci siamo battuti nell’interesse dei produttori». Si dice però «sconcertato» dal fatto che Abbate tenti, sostiene, di intestarsi lo stanziamento.

Da 20 a 50 milioni: la ricostruzione del Pd

Secondo il deputato del Pd, già a luglio tutti i capigruppo dell’Assemblea regionale avevano sottoscritto con gli agricoltori l’impegno a stanziare 50 milioni per il settore cerealicolo. Il governo regionale, però, non aveva inserito quelle risorse nelle variazioni di bilancio.

La misura, racconta Dipasquale, nasce da un emendamento dell’opposizione in commissione Bilancio, dove la maggioranza, «con l’on. Abbate in testa», avrebbe tentato di rinviarla alla legge finanziaria. «A quella proposta ci siamo opposti con fermezza, ricordando che il grano si semina adesso e che gli agricoltori non potevano attendere».

In commissione si sarebbe arrivati a un primo stanziamento di 20 milioni, «una somma evidentemente insufficiente». Poi, prima in commissione e quindi in aula, con la mobilitazione degli agricoltori e della Coldiretti, la cifra è salita a 50 milioni: un risultato che Dipasquale attribuisce alla «determinazione del Partito democratico e delle altre forze di opposizione».

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I 30 milioni che mancano

C’è poi un secondo fronte, che riguarda il futuro e non il passato. Nella legge finanziaria, sottolinea il deputato, non compaiono gli ulteriori 30 milioni che ci si era impegnati a destinare al comparto. «Anche su questo saremo chiamati a dare battaglia», annuncia.

La chiusura è tutta per il collega: «Nel frattempo, l’on. Abbate abbia almeno il buon gusto di non intestarsi il merito di battaglie politiche condotte da altri e di risultati ottenuti nonostante la sua posizione». Per i cerealicoltori, intanto, la notizia resta l’avviso pubblicato. Sul resto, la partita si sposta sulla finanziaria.

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