Cna Ragusa, 55 anni di storia: venerdì 27 assemblea alla Badia con Costantini

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La Cna territoriale di Ragusa tira le somme di 55 anni di storia e guarda ai giovani. Venerdì 27 novembre, alle 17, la chiesa della Badia, in corso Italia a Ragusa, ospita l’assemblea annuale dell’associazione, con il presidente nazionale Dario Costantini. Lo comunica la stessa Cna in una nota dell’ufficio stampa.

L’incontro ha un titolo che mette al centro il ricambio nelle aziende: «Passaggio generazionale. Ottant’anni di imprese, persone e territorio». Il riferimento agli ottant’anni è quello della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, che la settimana scorsa ha celebrato la ricorrenza a Roma alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da Roma ci si sposta nel capoluogo ibleo per il racconto dei 55 anni dell’associazione territoriale.

Leggi anche: Ragusa-Catania, la Cna al terzo lotto: «I lavori risultano fermi»

Il ricambio generazionale al centro dei lavori

L’assemblea, spiegano gli organizzatori, propone un percorso tra memoria e prospettive future: si parte dall’esperienza maturata in questi decenni per interrogarsi sulle sfide del mondo produttivo locale, a cominciare dal passaggio del testimone nelle imprese artigiane e nelle piccole e medie imprese, tema che la Cna definisce sempre più centrale per garantire continuità, innovazione e competitività.

«Celebrare ottant’anni di Cna significa raccontare una storia fatta di imprenditori, famiglie e comunità che hanno contribuito alla crescita economica e sociale del nostro territorio», afferma il presidente territoriale, Giampaolo Roccuzzo. «Il passaggio generazionale non riguarda soltanto il trasferimento della guida aziendale, ma la capacità di trasmettere esperienza, cultura d’impresa e valori a chi sarà chiamato a costruire il domani. È una sfida decisiva per mantenere vivo il patrimonio produttivo della nostra provincia».

Sul ruolo dell’associazione interviene il segretario territoriale, Carmelo Caccamo: «Accompagnare il dialogo tra generazioni significa creare le condizioni affinché le imprese possano continuare a crescere, innovare e restare competitive. La Cna intende essere sempre più un punto di riferimento per questo percorso, favorendo il confronto tra esperienze consolidate e nuove competenze».

Le conclusioni e la parte privata

Le conclusioni saranno affidate a Costantini, che interverrà sui traguardi raggiunti dalla Cna a livello nazionale oltre che locale. I lavori si chiuderanno con la parte privata, riservata ai soci, dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo dell’associazione.

Sul tema delle imprese e del centro storico di Ragusa, su Sto a Ragusa sono aperte fino al 17 dicembre le domande per il contributo a chi avvia una nuova attività.

Tutte le notizie di Ragusa

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it