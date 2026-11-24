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In provincia di Ragusa 216 negozi chiusi dal 2012 al 2025: intesa tra Confcommercio e Comuni
24 Nov 2026 20:24
Nel Ragusano sono 216 le attività commerciali cessate tra il 2012 e il 2025. Il dato è emerso a Palazzo della Provincia a Ragusa, durante la firma di un protocollo d’intesa tra Confcommercio provinciale e i rappresentanti dei Comuni iblei, nell’ambito della Giornata delle Chiavi.
Il calo delle attività
A richiamare l’attenzione sulle dimensioni della desertificazione commerciale è stato il presidente provinciale di Confcommercio, Gianluca Manenti. Secondo l’Ufficio Studi dell’associazione, nello stesso arco di tempo negli undici principali Comuni siciliani analizzati sono scomparsi in tutto 3.320 negozi.
Per Manenti la chiusura di un esercizio non è soltanto un problema economico: con un’attività commerciale se ne va anche un presidio sociale e un punto di riferimento per i residenti, con effetti sulla vitalità dei centri urbani e sulle relazioni all’interno delle comunità.
Il tavolo tra Comuni e Confcommercio
Nel corso dell’iniziativa c’è stata la consegna simbolica delle chiavi dei negozi che hanno chiuso a Maria Rita Schembari, presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, in rappresentanza dei centri urbani del territorio.
Il protocollo prevede l’avvio di un tavolo permanente tra Confcommercio e amministrazioni comunali. L’organismo dovrà individuare possibili interventi su accessibilità, sicurezza, mobilità, parcheggi e recupero dei locali sfitti, con l’obiettivo di favorire nuove aperture e sostenere le attività ancora presenti.
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Tra le finalità indicate c’è anche il rilancio dei centri storici. Nell’impostazione condivisa dai promotori, la tutela del commercio di prossimità è collegata alla salvaguardia dell’occupazione, dei servizi e delle relazioni sociali.
Chi c’era
All’incontro hanno partecipato i sindaci di Ragusa, Peppe Cassì; di Vittoria, Francesco Aiello; di Modica, Maria Monisteri; di Comiso, Maria Rita Schembari; di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino; e di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello. Presenti anche diversi assessori degli altri Comuni iblei.
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