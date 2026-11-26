Ragusa, la casa in affitto rende di più nel centro storico: 8,91%, a Marina il 3,52%

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Chi a Ragusa compra una casa per darla in affitto guadagna di più dove le case costano meno. Nel centro storico il rendimento lordo arriva all’8,91% l’anno, a Marina di Ragusa scende al 3,52%. La media della città è del 4,90%. Lo dice un’elaborazione del portale iRendity sulle quotazioni Omi dell’Agenzia delle Entrate del primo semestre 2026, diffusa oggi.

Tradotto in euro: su 100mila euro investiti, nel centro storico si incasserebbero 8.910 euro lordi l’anno, a Marina 3.520, prima di tasse e spese.

Prezzi e canoni zona per zona

Nel centro storico una casa costa in media 525 euro al metro quadro e si affitta a 3,90 euro al metro quadro al mese. A Marina di Ragusa il prezzo sale a 2.625 euro e il canone a 7,70. Un appartamento di 60 metri quadri vale quindi circa 31.500 euro nel primo caso e 157.500 nel secondo, e si affitta rispettivamente a circa 234 e 462 euro al mese.

Lo stesso studio avverte che il dato del centro storico è meno solido degli altri: qui l’Omi quota l’affitto solo per le case in stato normale.

Le altre zone: le aree a ovest e a sud del centro storico rendono il 6,20% (765 euro al metro quadro, affitto 3,95), quelle a ovest, nord ed est il 6,08% (720 euro, 3,65). Ragusa Ibla è al 5,75% (835 euro, 4,00), Punta Braccetto e la riserva di Randello al 4,74% (1.190 euro, 4,70), le aree periferiche al 4,16% (1.155 euro, 4,00).

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Ragusa a metà classifica

Con il 4,90% medio Ragusa è 53ª tra i 109 capoluoghi di provincia e quarta tra i nove siciliani: in testa Messina con il 5,99%, ultima Palermo con il 4,04%. In Italia si va dal 7,58% di Biella al 3,05% di Salerno.

Sono quotazioni medie, non prezzi di compravendite reali né canoni di contratti, e non comprendono gli affitti brevi. Il rendimento lordo è il canone annuo diviso il prezzo, prima di tasse, spese e mesi senza inquilino. I dati sono stati tratti dal iRendity.

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