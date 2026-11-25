Riforma tributaria, venerdì 27 il convegno al teatro di Vittoria con i commercialisti

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Il fisco e la giustizia tributaria al centro di un confronto a Vittoria. Venerdì 27 novembre, dalle 16, il teatro comunale ospita il convegno «Riforma tributaria», promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa insieme all’Associazione nazionale giudici tributari, all’Ordine degli avvocati di Ragusa e al Comune di Vittoria. Lo comunica l’Ordine dei commercialisti.

L’iniziativa vuole approfondire le novità legislative più recenti che interessano il sistema fiscale e la giustizia tributaria, mettendo insieme rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico, magistrati, professionisti ed esperti del settore.

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Chi apre i lavori e chi porta i saluti

I lavori saranno aperti dal presidente dell’Associazione nazionale giudici tributari, Francesco Lucifora, dal presidente dell’Ordine dei commercialisti di Ragusa, Michelangelo Aurnia, e dalla presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, Emanuela Tumino. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, del prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, del presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, del senatore Salvo Sallemi, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, GianBattista Vismara, del consigliere nazionale dei commercialisti Aldo Campo e del magistrato tributario Alessandro La Rosa.

Tre tavole rotonde

Il programma è articolato in tre tavole rotonde: la riforma della giustizia tributaria, gli accertamenti e il contrasto all’evasione fiscale, la nullità e l’annullabilità degli atti impositivi. L’obiettivo è capire le ricadute concrete della riforma sull’attività professionale, sull’amministrazione della giustizia e sul rapporto tra fisco e contribuenti. Le sessioni saranno moderate da Maurizio Attinelli, Massimo Conigliaro e Francesco Lucifora; le conclusioni sono affidate alla consigliera nazionale dei commercialisti Rosa D’Angiolella.

«La riforma tributaria rappresenta un passaggio cruciale per il futuro del nostro sistema fiscale e per il corretto equilibrio tra esigenze di accertamento, tutela dei diritti dei contribuenti e competitività del sistema economico», dichiara Aurnia. «Come Ordine professionale avvertiamo la responsabilità di creare occasioni di confronto qualificato tra tutti gli attori coinvolti, affinché le innovazioni normative possano tradursi in maggiore efficienza, certezza del diritto e qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese».

Il presidente dell’Ordine ricorda anche come l’appuntamento sia tornato a Vittoria grazie al contributo del componente del cda della Fondazione nazionale dei commercialisti, Maurizio Attinelli, «capace di mettere attorno allo stesso tavolo magistratura, accademia, professionisti e rappresentanti delle istituzioni». L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti agli Ordini dei commercialisti e degli avvocati.

Sul fronte delle agevolazioni alle imprese, su RagusaOggi.it anche il punto dei commercialisti su credito d’imposta Zes e iperammortamento.

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