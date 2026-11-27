Necrologi: È scomparso Salvatore Aprile

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Ieri, a Ragusa, serenamente munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il signor Salvatore Aprile, imprenditore edile in pensione. Aveva 94 anni.

Ne danno il triste annuncio le figlie Salvina e Laura con Andrea e Savi, i nipoti Martina con Gabriele, Emilia, Giorgio, Dario e i piccoli Tommaso e Viola, la sorella Giovanna, i cognati e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso la NK Marina, in via Rimembranza 94, a Marina di Ragusa. I funerali avranno luogo domani, sabato 28 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia a Ragusa. Si dispensa dalle visite.

Si ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Al dolore della famiglia si associano la dirigente scolastica, i docenti e tutto il personale dell’Istituto comprensivo «Berlinguer» di Ragusa, vicini all’insegnante Laura Aprile per la perdita del caro padre.

Servizi funebri: Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa.

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