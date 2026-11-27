Necrologi: È scomparsa Vincenza Manenti

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Ieri, a Sampieri, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora Vincenza Manenti, vedova Pacetto. Aveva 89 anni.

Ne danno il triste annuncio le figlie Maria ed Emma, i generi Romano e Nicola, il nipote Salvatore (Maverik) e Ilaria, e i parenti tutti.

Il corteo muoverà domani, sabato 28 novembre, alle 9.30 dall’abitazione della cara estinta in via Stromboli 27. I funerali avranno luogo nella chiesa Madonna delle Grazie. Si dispensa dalle visite.

Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Servizi funebri: La Nazionale di Giorgio Distefano, Ragusa.

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