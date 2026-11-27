Aeroporti di Catania e Comiso, si chiede di fermare la vendita della Sac

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La società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso ha chiuso il 2025 con 12,5 milioni di passeggeri e 8 milioni di euro di utile netto. Eppure la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, socio di maggioranza, vuole cederne il controllo. È da questa contraddizione che partono Socialdemocrazia Sd e il Mec, Movimento elettori e consumatori, che chiedono di fermare subito la procedura di vendita della Sac. Lo hanno fatto nella serata di mercoledì 25 novembre, in audizione davanti alla Commissione consiliare speciale del Comune di Catania, insieme alla Cub e al Comitato per la difesa dell’aeroporto di Comiso.

I dubbi sugli atti e sul commissario

Secondo la relazione presentata in commissione, la procedura si fonda su atti di indirizzo camerali del 2019, precedenti all’ingresso di Comiso nella Sac. La Camera di Commercio, commissariata nel 2023 per sei mesi in vista del rinnovo degli organi, è ancora guidata da un commissario straordinario. Sd e Mec sollevano «seri interrogativi» sulla sua legittimazione ad assumere decisioni patrimoniali irreversibili e richiamano l’articolo 10 del decreto legislativo 175 del 2016: se la delibera di vendita manca o non è valida, la cessione è inefficace, con il rischio di un contenzioso tra Sac, Camera di Commercio e acquirenti.

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Il fondo pensioni e i conti della Camera

La Camera di Commercio motiva la vendita con la necessità di ripianare il deficit del fondo di quiescenza dei suoi ex dipendenti. Sd e Mec citano però il bilancio camerale 2025: oneri sociali per 10,66 milioni su 14,35 milioni di spese per il personale, un fondo pensionistico di 84,1 milioni dopo l’accorpamento delle Camere di Catania, Ragusa e Siracusa, un avanzo economico di 1,68 milioni e l’aumento del 50% del diritto annuale autorizzato dal Mimit per il triennio 2025-2027. Secondo le due organizzazioni, i soli proventi da socio di maggioranza della Sac coprirebbero ampiamente la spesa previdenziale.

C’è poi un punto che riguarda direttamente gli scali: il prezzo pagato per le azioni andrà ai soci venditori, non alla Sac. Alla società, sostengono, non arriverà un euro per gli investimenti, e mancherebbero garanzie sui 340 milioni previsti dal piano Enac 2024-2027 e sull’occupazione dei dipendenti di Sac e Sac Service.

Le sedici richieste

In commissione Sd e Mec hanno presentato 16 proposte: tra queste l’acquisizione di delibere, perizie e relazioni dei revisori, l’audizione dei vertici di Camera di Commercio, Regione ed Enac, la sospensione della vendita. Alla Regione chiedono di valutare l’impatto della privatizzazione e la possibilità di acquisire le quote in vendita. «Nell’interesse di chi si vuole vendere la Sac?», è la domanda con cui chiudono.

All’audizione, denunciano, era presente solo il presidente della commissione Graziano Bonaccorsi: assenti i consiglieri di maggioranza. A parlare per le due organizzazioni sono stati Claudio Melchiorre, segretario organizzativo regionale di Sd e presidente del Mec, e l’avvocata Vicky Amendolia, vicesegretaria vicaria nazionale di Sd, autrice della relazione giuridica.

Sulla stessa vicenda: i dubbi sui poteri del commissario e cosa rischia Comiso con la Sac ai privati.

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