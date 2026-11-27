Ragusa, i corridoi della scuola portano i nomi delle vittime di femminicidio

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Ogni giorno, entrando a scuola, passando da un’aula all’altra o semplicemente andando a incontrare i compagni durante la ricreazione, leggeranno il nome di una donna alla quale è stato negato il diritto di continuare a vivere. Succede all’istituto G.B. Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa, dove gli studenti hanno deciso di intitolare simbolicamente i corridoi della scuola alle vittime di femminicidio.

L’iniziativa, proposta da Flavia Lo Monaco, rappresentante della Consulta provinciale studentesca, è stata realizzata dalla classe 5B dell’indirizzo Scienze Umane. Il video, pubblicato ieri, 25 novembre, sui canali social dell’istituto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è diventato virale, attirando anche l’attenzione della stampa nazionale, da Repubblica al Corriere della Sera.

Una toponomastica tutta al femminile dentro la scuola

L’idea nasce da un dato sul quale gli studenti hanno voluto richiamare l’attenzione: in Italia appena il 4% circa delle strade è intitolato a figure femminili. Una disparità che racconta quanto poco spazio sia stato storicamente riservato alle donne anche nei luoghi della nostra quotidianità.

Non potendo cambiare i nomi delle strade delle città italiane, i ragazzi hanno deciso di cominciare da quelle che percorrono ogni giorno: i corridoi della propria scuola.

«Perché dietro i titoli dei giornali e le statistiche ci sono persone reali, sogni spezzati e vite che meritano di non essere cancellate», scrivono gli studenti nel messaggio che accompagna il video.

«Camminare lungo queste pareti significa ricordarle per nome, renderle parte del nostro presente e trasformare la memoria in responsabilità. Non sono numeri: sono ancora qui, tra noi».

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Un messaggio che va oltre il 25 novembre

La particolarità dell’iniziativa sta proprio nell’aver scelto un luogo della quotidianità. Non una manifestazione destinata a esaurirsi nell’arco di una mattinata, ma un messaggio che continuerà ad accompagnare gli studenti anche quando il 25 novembre sarà ormai lontano e l’attenzione mediatica si sarà spostata su altro.

Nei corridoi di una scuola si stringono amicizie, nascono i primi amori, si impara a confrontarsi con gli altri e a costruire la propria identità. È anche in questi spazi che si può imparare a riconoscere la differenza tra amore e possesso, tra attenzione e controllo, tra affetto e prevaricazione.

L’iniziativa degli studenti ragusani si aggiunge alle numerose manifestazioni contro la violenza sulle donne che hanno coinvolto il territorio ibleo il 25 novembre, dalle marce di protesta alle panchine rosse, dagli incontri culturali alle attività nelle scuole.

Questa volta sono stati direttamente i giovani a scegliere come affrontare il tema. E lo hanno fatto con un gesto tanto semplice quanto significativo: dare un nome ai luoghi che attraversano ogni giorno, perché quelle donne non vengano ricordate soltanto per il modo in cui sono morte, ma soprattutto per il diritto che avevano di vivere.

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