Vittoria, ladri all’Atelier Clelia di via Cavour: rubati cappotti, pellicce e la cassa

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Furto nella notte nel negozio di abbigliamento “Atelier Clelia” di Vittoria. I ladri sarebbero entrati nella notte nel negozio di via Cavour, situato all’altezza di via La Marmora.

La Polizia, che conduce le indagini, ha acquisito le immagini delle telecamere di alcuni negozi della zona. Sembra che il furto sia avvenuto intorno all’1,30. A quell’ora si sarebbero accese le luci del negozio, uno dei punti di riferimento per l’alta moda a Vittoria.

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I ladri hanno portato via cappotti, pellicce, capi di abbigliamento vari. Sarebbe stata portata via anche la cassa, che i malviventi sarebbero riusciti a smontare e a portare via ancora chiusa.

L’Atelier Clelia è uno dei “negozi storici” di Vittoria, uno dei luoghi simbolo del commercio in via Cavour, per decenni punto di riferimento per l’acquisto di capi eleganti, abiti da cerimonia, ma anche da ufficio.

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