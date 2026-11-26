Francesca Cabibbo

Giornalista, laureata in Scienze Politiche, collabora con il Giornale di Sicilia, agenzia Ansa e il giornale on line Ragusa Oggi. Ha lavorato con la trasmissione Rai “Storie vere – Storie Italiane”. Ha lavorato nelle emittenti televisive Telecittà Val d’Ippari, 20sicilia e Videouno. Ha insegnato lingua italiana a Malta. Nel 2009 ha ricevuto il “Premio giornalistico Angelo Campo”, assegnato dal Panathlon Club di Ragusa e dalla Provincia Regionale di Ragusa.