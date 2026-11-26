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Vittoria, ladri nell’aula consiliare: rubate casse e danneggiato l’impianto audio
26 Nov 2026 11:44
Furto nella sala consiliare di Vittoria. I malviventi si sono intrufolati all’interno dei locali di via Carlo Alberto, dove si trova l’edificio dell’ex Centrale elettrica. In una parte dei locali è stata ricavata l’aula consiliare, intitolata a Salvatore Carfì Jacono, sindaco di Vittoria a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
I ladri hanno danneggiato gli impianti audio del banco della presidenza, portando via alcune casse. Alcuni microfoni, in particolare quelli situati nel banco destinato agli assessori e ai dirigenti, non funzionavano adeguatamente. Danneggiato anche il collegamento tra le postazioni dei consiglieri e gli impianti per la registrazione audio della seduta.
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Nell’ultima seduta i dirigenti hanno trovato posto in una parte dei banchi destinati ai consiglieri comunali; anche gli assessori, per i loro interventi in aula, si spostavano nelle postazioni dei banchi consiliari.
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