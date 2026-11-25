Vittoria, consiglio boccia le spese per i tetti della Pappalardo: scontro Aiello-Dc

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Il consiglio comunale di Vittoria ha bocciato ieri le variazioni di bilancio proposte dalla giunta per coprire i costi sostenuti per la sistemazione dei tetti della scuola Pappalardo di Vittoria (dove erano venuti giù alcuni calcinacci e parte del sottotetto) e per altri lavori effettuati nelle scuole. Le spese erano state autorizzate dalla giunta e poi portate all’esame del consiglio comunale per la ratifica.

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Il sindaco Francesco Aiello sui social ha aspramente criticato la decisione del consiglio comunale, parlando di “assalto agli interessi vitali della città”. E ha aggiunto: “Bocciato l’intervento per riparare il soffitto della Pappalardo. Un’indecenza”. E ha richiamato anche la bocciatura, circa un mese fa, della procedura seguita per la sistemazione dello spazio antistante la chiesa di San Domenico Savio.

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Replica il capogruppo della Democrazia Cristiana, Marco Greco: “Noi non abbiamo bocciato la ristrutturazione del tetto della Pappalardo – ha detto Greco – noi abbiamo espresso voto contrario perché ci veniva chiesta una ratifica di soldi già spesi senza che il consiglio sia stato coinvolto prima e abbia avuto alcuna spiegazione sulle scelte fatte e sulle procedure seguite. Abbiamo detto no perché non ci fidiamo delle modalità con cui opera questa giunta, né dei revisori dei conti. Di recente hanno portato degli atti in Procura, ma non ci dicono di cosa si tratta. Noi dovremmo solo ratificare ciò che loro hanno deciso, assumendoci noi la responsabilità di scelte fatte da loro. Dovremmo votare al buio. Questo non possiamo farlo”.

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