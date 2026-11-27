Scicli, l’agguato era una messinscena: 18enne si sarebbe sparato da solo, arrestato

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Non ci sarebbe stato nessun aggressore con il volto coperto davanti alla porta di casa. Secondo i carabinieri, il 18enne di Scicli ferito alla gamba da un colpo di pistola nella notte di martedì si sarebbe sparato da solo, per errore, con un’arma che portava con sé: una scacciacani modificata artigianalmente fino a diventare una calibro 9. Il giovane è stato arrestato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli, gravemente indiziato di detenzione di arma clandestina. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

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La chiamata al 112 e il racconto che non torna

Erano circa le 2 quando una donna ha chiamato il 112 per segnalare un ragazzo sanguinante dopo una violenta aggressione. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’Aliquota operativa di Modica e della Tenenza di Scicli. Ai militari il 18enne ha raccontato di essere stato aggredito sull’uscio di casa da una persona travisata, che gli avrebbe sparato alle gambe.

Mentre altre pattuglie si mettevano alla ricerca del presunto feritore e il giovane veniva portato all’ospedale di Modica, in codice rosso ma non in pericolo di vita, nella sua versione sono emerse le prime incongruenze. Gli investigatori hanno acquisito nella stessa notte i filmati della videosorveglianza della zona. Le immagini, secondo i carabinieri, raccontano un’altra storia: il ragazzo sarebbe rientrato a casa con una pistola e avrebbe esploso accidentalmente il colpo che lo ha raggiunto alla coscia.

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La pistola tra le sterpaglie e il casco bucato

Le ricerche dell’arma, condotte al buio, sono durate ore. Poco prima dell’alba la pistola è stata trovata tra le sterpaglie, non lontano dal punto del ferimento. Era una scacciacani trasformata con una canna modificata e altri meccanismi che l’avevano resa un’arma calibro 9, senza alcuna matricola. Accanto c’era il caricatore con cartucce dello stesso calibro; poco distante il bossolo del colpo esploso. Durante il sopralluogo i militari hanno trovato anche il casco che il giovane teneva in mano al momento dello sparo: il proiettile lo aveva attraversato da parte a parte.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Ragusa, il 18enne è stato posto ai domiciliari nell’ospedale dove era ricoverato; nell’udienza successiva il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura. Pistola, caricatore, cartucce, bossolo e casco sono stati sequestrati.

Il ragazzo dovrà rispondere di violazione della normativa sulle armi, simulazione di reato e ricettazione. Le indagini proseguono per risalire alla provenienza della pistola e a chi l’ha modificata, e per capire perché il giovane girasse armato di notte. Le accuse dovranno trovare conferma nel contraddittorio tra le parti: fino ad allora vale la presunzione di innocenza.

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