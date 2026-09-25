Domani a Scicli il memorial Peppe Greco su un circuito cittadino di diecimila metri

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Due appuntamenti nella giornata di domani animeranno Scicli dove da giorni sono puntati i riflettori del “Peppe Greco”, gara internazionale di podismo nata nel 1990 e giunta alla 33° edizione, organizzata nella cittadina barocca dalla società sportiva A.S.D. Pol. Atletica Vittoria. Alle 11, a palazzo Spadaro, verrà conferita la cittadinanza onoraria a tre dei più grandi protagonisti del memorial, Haile Gebrselassie, Paul Tergat e Stefano Baldini. La cerimonia ha subito uno slittamento di data per i disagi legati all’eruzione dell’Etna che ha costretto i tre campioni ad atterrare anziché a Catania nello scalo di Palermo. La storica gara su strada prevede nel pomeriggio poi le gare giovanili, la sfilata delle bandiere, la presentazione degli atleti élite e la gara internazionale: le gare giovanili inizieranno alle 18 mentre alle 19 è in programma la premiazione delle competizioni giovanili. Alle 19.30 è prevista la sfilata delle bandiere e alle 20 alla presentazione degli atleti élite, prima della gara internazionale. Rivista la viabilità nel centro storico della città. La via San Bartolomeo dalle 21 alle 22 sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento della gara podistica del patron Gianni Voi che torna quest’anno, dopo otto anni di assenza, nella sua città portando i campioni del podismo mondiale. Madrina della gara sarà Nadia Battocletti, argento nei 10.000 a Parigi 2024, campionessa

mondiale indoor dei 3.000 metri, argento e un bronzo ai Mondiali di Tokyo di un anno fa sui 5.000 e sui 10.000 e quattro ori europei nelle stesse distanze tra Roma 2024 e Birmingham 2026. Ai nastri di partenza ci saranno fra gli altri il francese campione del mondo sui 10.000 a Tokyo Jimmy Gressier ed il giovane eritreo Dawit Seare, vincitore del titolo iridato dei 5.000 su strada qualche giorno fa che

vanta il tempo di 27’21” sui 10 chilometri.

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