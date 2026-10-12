Da nord a sud: la Running Ispica piazza i suoi atleti con risultati lusinghieri

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Da nord a sud è stato un successo. Per la ASD Running Ispica tre gare da Gorizia all’Etna fino a Vittoria. Gli atleti sono stati impegnati tra il Friuli-Venezia Giulia e la Sicilia, dalla mezza maratona transfrontaliera di Gorizia ai sentieri lavici dell’Etna, fino alla nuova manifestazione podistica di Vittoria. A Gorizia Francesco Giunta, categoria SM45, ha chiuso con il tempo di 1h39’02” la XVII° edizione della GO&GO Half Marathon – Maratonina Transfrontaliera Città di Gorizia, appuntamento che unisce simbolicamente Italia e Slovenia. Sull’Etna Corrado Giliberto categoria SM60, impegnato a Linguaglossa nel Sotto il Vulcano Trail – Etna Trail, manifestazione organizzata da Etna Trail ASD. Il percorso off-road, di circa 12 chilometri con 650 metri di dislivello positivo, ha chiuso con un secondo posto nella sua categoria la gara con il tempo di 1h18’45”, conquistando un brillante 25° posto assoluto.

Alla prima edizione de La 5K di Vittoria Run & Walk, manifestazione promossa dalla Polisportiva Atletica Vittoria, successi per i tre atleti della società ispicese. Carmelo Padova, SM55, è giunto terzo nella sua categoria con il tempo di 19’40”. Tonino Occhipinti (SM60) ha concluso la prova in 22’14” e Carlo Peluso (SM55) ha tagliato il traguardo con il tempo di 26’40”.

“Tre prestazioni che hanno contribuito a impreziosire la partecipazione della società a una manifestazione che ha portato a Vittoria una giornata di sport e atletica – commenta la società – tre gare da Gorizia all’Etna, passando per Vittoria, confermano la presenza della società nel panorama podistico con atleti capaci di affrontare distanze, percorsi e sfide differenti, accomunati dalla passione per la corsa e dall’orgoglio di rappresentare la propria realtà sportiva”.

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