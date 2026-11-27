Ragusa, via Alfieri diventa una tela: 15 writer e il Barocco per Muracria

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Quindici bombolette, quindici modi di guardare il Barocco. Sabato 28 e domenica 29 novembre via Alfieri, a Ragusa, diventa un laboratorio a cielo aperto con Muracria – Jam Vol. 1: quindici artisti arrivati da tutta la Sicilia si confronteranno sui muri della strada realizzando opere originali dedicate alla tradizione artistica e architettonica del territorio. Lo annuncia l’ufficio stampa del Comune di Ragusa, che ha concesso il patrocinio.

Il tema scelto non è casuale. Gli artisti dovranno reinterpretare il Barocco, il linguaggio che ha ridisegnato la città dopo il terremoto del 1693, con colori, forme e segni contemporanei. Un dialogo tra due epoche che di solito si guardano con diffidenza: le facciate patrimonio Unesco da una parte, la vernice spray dall’altra.

La prima prova dopo i Muri Liberi

L’appuntamento arriva poche settimane dopo l’approvazione in Consiglio comunale del primo regolamento per le opere temporanee di street art sui cosiddetti «Muri Liberi», le pareti comunali che saranno indicate in una prossima mappatura. Il Comune lo presenta come «un nuovo esperimento»: la jam di via Alfieri è, di fatto, il primo banco di prova di una stagione in cui dipingere sui muri della città potrà diventare un’attività regolata e non più un gesto ai margini.

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Proprio i ragazzi del movimento artistico Muracria, che organizza l’evento, erano stati tra i promotori della proposta da cui è nato il regolamento. La manifestazione si regge, oltre che sul patrocinio comunale, sul sostegno di diversi sponsor privati.

Due giorni di cantiere creativo

Per chi passerà da via Alfieri nel fine settimana lo spettacolo sarà quello di un cantiere: le opere nasceranno sotto gli occhi dei passanti, dal primo schizzo all’ultima velatura. L’obiettivo dichiarato è fare dell’arte urbana uno strumento di partecipazione e di valorizzazione degli spazi cittadini, due giornate di creatività e cultura urbana aperte a tutti.

Il resto lo diranno i muri. «Il Barocco incontra la street art», scrivono gli organizzatori: da lunedì si potrà giudicare se l’incontro è riuscito.

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