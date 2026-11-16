Running Ispica alla Mezza Maratona di Palermo: Filippello in 1h39, Di Grandi in 1h41

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Sport, amicizia, agonismo. Per l’ASD Running Ispica la 31ª edizione della Mezza Maratona a Palermo è stata vissuta all’insegna di una gara che ha permesso di vivere, oltre che lo stare assieme, anche le bellezze della città capoluogo dell’isola in tutta la loro interezza. Alla manifestazione sportiva, organizzata dall’ASD Medi@ di Palermo, la società ispicese ha partecipato con due suoi atleti che hanno rappresentato i colori societari con grande successo.

Sul percorso di 21,097 km, partenza e arrivo nella zona di piazza Ruggero Settimo, nei pressi del Teatro Politeama, con passaggi nel verde del Parco della Favorita, Villa Niscemi e nel cuore monumentale di Palermo, toccando anche la strada quasi in salita che porta verso la cattedrale e il palazzo della Regione, passando per i Quattro Canti e Porta Nuova, i due atleti della Running Ispica, Daniele Filippello e Giovanni Di Grandi, si sono distinti. Il primo (SM40) ha concluso la prova con il tempo di 1:39:39, mentre il secondo (SM60) ha tagliato il traguardo in 1:41:32.

“Due belle prestazioni che confermano la passione e la voglia di mettersi in gioco dei nostri atleti, portando ancora una volta i colori della società ispicese fuori dai confini provinciali – commenta la società ispicese di atletica –. Non ci si ferma. Domenica 22 novembre saremo protagonisti su due fronti: alla Strafloridia, con la corsa su strada, e al Gran Trail dell’Etna, tra i suggestivi paesaggi del vulcano. Due appuntamenti, due scenari diversi, un’unica grande passione, quella della corsa”.

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