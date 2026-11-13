Giarratana Volley a Bronte, Pagano: «Ci aspettiamo una gara combattuta e difficile»

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Dopo la battuta d’arresto casalinga con lo Sciacca, l’Asd Giarratana Volley torna in campo per la quinta giornata della Serie B maschile. Sabato 14 novembre alle 18 i rossoblù sono di scena al palazzetto dello sport «A. Meli» di Bronte contro l’Usd Aquila Bronte, in una sfida tra due squadre vicine in classifica.

Il Giarratana arriva all’appuntamento con 6 punti e un quoziente set positivo, con 8 set vinti e 5 persi; l’Aquila Bronte insegue a quota 5 e proverà a sfruttare il fattore campo per il sorpasso. In settimana la squadra ha lavorato soprattutto sull’analisi della gara persa con lo Sciacca e sulla preparazione della trasferta.

«La sconfitta di sabato scorso deve servirci da insegnamento e da stimolo – sottolinea il presidente Salvatore Pagano –. Abbiamo disputato un buon avvio di campionato e non possiamo certamente cancellare quanto di positivo abbiamo fatto per una sola battuta d’arresto. La squadra si è allenata con intensità durante tutta la settimana e sono convinto che saprà dare una risposta importante sul campo».

Guai però a sottovalutare l’avversario: «Bronte è una squadra organizzata, che occupa una posizione di classifica molto vicina alla nostra e che davanti al proprio pubblico sarà particolarmente motivata. Ci aspettiamo una gara combattuta e difficile. Dovremo esprimere la nostra migliore pallavolo, limitando gli errori e mantenendo lucidità nei momenti decisivi del match».

«L’obiettivo resta quello di crescere gara dopo gara – conclude Pagano –. Siamo soltanto alla quinta giornata e il campionato è ancora lunghissimo, ma una prestazione positiva a Bronte potrebbe darci ulteriore slancio e consolidare il percorso intrapreso».

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