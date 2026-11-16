Volley Serie B, il Giarratana cade 3-1 a Bronte: è la seconda sconfitta di fila

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Il Giarratana Volley si ferma ancora. Sul parquet dell’Aquila Bronte, nella quinta giornata del girone H del campionato di Serie B maschile, la formazione rossoblù cede 3-1 al termine di una gara combattuta, in cui i padroni di casa sono stati più continui nei momenti decisivi. Dopo il ko al tie-break con Sciacca, per la squadra iblea è la seconda sconfitta consecutiva.

La cronaca. I parziali, 25-22, 26-24, 20-25 e 25-18, raccontano una sfida equilibrata soprattutto nei primi due set, con il Giarratana che ha avuto le sue occasioni senza riuscire a concretizzarle. Persi di misura i primi due parziali, i rossoblù hanno reagito aggiudicandosi il terzo set e riaprendo il confronto. Nel quarto, però, non sono riusciti a confermare la crescita e hanno lasciato ai padroni di casa la possibilità di chiudere i conti, senza arrivare al tie-break.

Resta il rammarico di non aver sfruttato fino in fondo una partita contro un avversario competitivo ma alla portata. A pesare sono stati alcuni momenti di appannamento e una prestazione al di sotto degli standard delle prime uscite stagionali.

Le voci. «È una sconfitta che dobbiamo analizzare con grande serenità ma anche con altrettanta onestà – commenta il presidente Salvatore Pagano – perché Bronte è una squadra del nostro stesso livello e probabilmente la differenza non l’ha fatta tanto la forza dell’avversario quanto il fatto che noi non siamo riusciti a esprimerci come sappiamo. Siamo apparsi un po’ sottotono, meno incisivi e meno continui del solito».

Il presidente si sofferma anche sulla reazione nel terzo set: «Dopo i primi due set eravamo riusciti a rimettere la partita in carreggiata vincendo il terzo e dando l’impressione di poter ribaltare l’inerzia dell’incontro. In quel momento sembrava che avessimo ritrovato fiducia e ritmo. Purtroppo, nel quarto set siamo tornati a commettere qualche errore di troppo e non abbiamo avuto la necessaria lucidità per portare la gara al tie-break».

La classifica. Il Giarratana è nono con 6 punti in quattro partite, frutto di due vittorie e due sconfitte. In vetta c’è il Consorzio Lr Ciclope Volley con 14 punti, seguito da Build Up-Volo Palermo e Santa Teresa di Riva a quota 11. Con il successo sul Giarratana, l’Aquila Bronte sale a 8 punti e si porta alle spalle delle prime tre.

«Il campionato è ancora lungo e molto equilibrato – prosegue Pagano –. Non dobbiamo farci condizionare da queste due sconfitte consecutive. Abbiamo dimostrato di avere valori importanti e adesso serve ritrovare subito intensità e convinzione. Sono certo che il gruppo saprà reagire».

Il prossimo turno. L’occasione del riscatto arriva già sabato prossimo, quando il Giarratana Volley tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare una delle formazioni più accreditate del girone, il Build Up-Volo Palermo, attuale vicecapolista.

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