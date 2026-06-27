Bodybuilding, Daniele Spadola sul podio ai Campionati Italiani: bronzo e qualificazione ai Mondiali UWSFF

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ISPICA – Prestazione di altissimo livello per il bodybuilder ispicese Daniele Spadola, protagonista ai Campionati Italiani di Bodybuilding organizzati dalla I.C.S. e validi come qualificazione per la federazione mondiale UWSFF (United World Sports & Fitness Federation), disputati a Catania. L’atleta ha conquistato un podio prestigioso e il pass per i prossimi Campionati Mondiali in programma a novembre.

In una competizione di grande spessore tecnico, che ha visto la partecipazione di oltre cento atleti provenienti da tutta Italia, Spadola ha confermato ancora una volta la propria crescita atletica e il livello raggiunto nel panorama nazionale.

Il miglior risultato è arrivato nella categoria “Open”, dove ha ottenuto una splendida medaglia di bronzo (3° posto), risultato che gli garantisce la qualificazione ufficiale ai Mondiali UWSFF. Nella categoria “Natural BB fino a 70 kg”, invece, l’atleta ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto, confermando comunque una condizione fisica di altissimo livello.

Determinante il lavoro svolto insieme al coach Massimo Savasta, che ha seguito la preparazione dell’atleta nei mesi precedenti alla gara, contribuendo a portarlo a una forma definita come tra le migliori mai espresse in pedana da Spadola.

Al termine della competizione, l’atleta ha voluto anche chiarire un momento di tensione vissuto sul palco durante la proclamazione dei risultati: «Ci tengo a porgere le mie scuse per quel momento di nervosismo. Era dettato dalla frustrazione del momento, ma accetto con orgoglio questo verdetto», ha dichiarato.

Dietro il risultato sportivo si intreccia anche una storia personale di grande valore. Dopo 18 anni di percorso sportivo e formativo, tra studi, master e certificazioni internazionali, Spadola si prepara infatti a un nuovo capitolo della sua carriera: l’apertura di un centro sportivo dedicato al benessere psicofisico.

Il progetto non sarà una semplice palestra, ma un vero e proprio centro wellness, nato da un’esperienza personale di rinascita attraverso lo sport. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per chi vuole intraprendere un percorso di cambiamento fisico e mentale, con particolare attenzione anche alla terza età, favorendo salute, autonomia e qualità della vita.

Un risultato sportivo importante che diventa anche il trampolino di lancio verso una nuova missione personale e professionale, tra sport, formazione e impegno sociale.



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