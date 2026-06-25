Donnalucata ricorda il dottor Padua: lo sport celebra una vita straordinaria

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La seconda edizione del quadrangolare di calcio a cinque si tiene nei campetti dello Sporting Club della Riviera di Ponente in viale della Repubblica a Donnalucata. Calcio di inizio alle 18 con le gare che si terranno per l’intera serata. Con questo evento sportivo di ricorda un professionista che, nella sua vita, ha ottenuto anche, nel 2002, la medaglia d’argento del Coni per meriti sportivi. Medico, politico e sportivo. Nel 1985 è stato eletto consigliere provinciale fino al 1995. È stato più volte assessore provinciale alla cultura e allo sport per il Partito Repubblicano. Presidente dell’Ordine dei medici nel 1988. Nel 1995 è stato eletto sindaco della città di Scicli fino al 1998 con una giunta di rottura rispetto al sistema dei partiti, la prima giunta civica nella storia di Scicli. Da sempre nel mondo dello sport, prima da atleta quale giocatore di basket, poi da dirigente, è stato medico e vicepresidente della squadra di rugby di Ragusa, poi presidente provinciale della Fidal e vicepresidente provinciale del Coni di Ragusa. “Ottanta anni di una vita straordinaria, vissuta con generosità, dedizione e amore incondizionato – racconta la figlia Elvira Padua – è stato un padre autorevole, buono e divertente, sempre presente, capace di offrirci sostegno, saggezza e valori che ci guidano ogni giorno. E’ stato un marito esemplare, un nonno amorevole e paziente; e un amico fedele e prezioso, capace di coltivare legami duraturi. La sua vita è stata un esempio di integrità e passione: profondamente legato alla sua Scicli e alla sua Palazzola, medico attento e coscienzioso, politico onesto e impegnato, appassionato dello sport e dei suoi valori. Amante del bello, mai del superfluo, ci hai insegnato a essere curiosi e colti, trasmettendoci il desiderio di crescere e conoscere. Uomo di una bontà senza confini ci ha mostrato cosa significa essere una persona davvero speciale”.

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