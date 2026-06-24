Il Santuario della Madonna delle Milizie riapre le porte alla Messa domenicale per l’estate in corso

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Si comincerà la prima domenica del mese di luglio con il Rettore del Santuario e Vicario foraneo, don Ignazio Lachina, che ha diramato l’annuncio della celebrazione della Santa Messa ogni domenica fino all’ultima del mese di agosto nell’eremo a monte della frazione di Donnalucata. Un’opportunità aperta ai vacanzieri (ma anche agli indigeni) che alle 10 di ogni domenica possono partecipare alla celebrazione con una guida particolarmente apprezzata da tutti. E’ l’occasione anche per ammirare la bellezza del convento delle Milizie, restaurato lo scorso anno con fondi regionali. L’eremo delle Milizie è un luogo mariano facente parte del “Cammino dei luoghi mariani” dell’isola. Dopo il restauro della chiesa si attende ora quello dell’antica statua della Madonna. Lo ha assicurato il sovrintendente ai beni culturali di Ragusa, Antonino De Maroc: “sono state tolte le brutture per dare magnificenza al luogo, presto avremo il restauro della Statua della Madonna con fondi della Regione”.

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