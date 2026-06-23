A Ragusa nasce il “Giardino della Legalità”: istituzioni e giovani insieme per il futuro

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Educare alla legalità significa costruire comunità, promuovere il rispetto delle regole e formare cittadini consapevoli. Con questo obiettivo l’Oratorio Salesiano di Ragusa promuove la Giornata della Legalità, inserita nel progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, un’iniziativa che coinvolge bambini, ragazzi, famiglie e istituzioni civili, militari e religiose e che si svolgerà il 24 giugno.

L’evento si configura come un momento di forte valore educativo e simbolico, pensato per rafforzare il dialogo tra giovani e istituzioni e diffondere la cultura della cittadinanza attiva.

Un pomeriggio di formazione e partecipazione

La giornata si apre alle ore 16.00 con l’avvio del Grest estivo. Poco dopo, alle 16.30, la presenza del Prefetto di Ragusa, dott.ssa Tania Giallongo, segna l’inizio ufficiale delle attività all’interno dell’oratorio.

Il cortile si trasforma in uno spazio educativo dinamico, animato da laboratori e attività dedicate alla conoscenza delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, impegnate a raccontare ai giovani il proprio ruolo al servizio della collettività.

Un’occasione per avvicinare i più giovani ai valori della responsabilità, del rispetto delle regole e della partecipazione civica.

Il cuore dell’evento: il “Giardino della Legalità”

Il momento centrale della manifestazione è previsto alle 18.30 con l’intitolazione del nuovo spazio verde denominato “Giardino della Legalità”.

La cerimonia vede la partecipazione delle massime autorità civili e militari della provincia, riunite per un momento solenne di condivisione e impegno istituzionale.

Il Giardino nasce come luogo simbolico dedicato alla memoria, alla giustizia e alla crescita delle nuove generazioni, con l’obiettivo di trasformarsi in un punto di riferimento educativo permanente.

L’Albero della Legalità e il gesto simbolico dei giovani

Alle 19.00 si svolge la scopertura della targa collocata sotto l’“Albero della Legalità”, uno dei momenti più significativi dell’intera giornata.

A compiere il gesto simbolico sono due ragazzi dell’Estate Salesiana 2026, a sottolineare il ruolo centrale delle nuove generazioni nella costruzione di una società fondata sulla legalità e sulla solidarietà.

A seguire, i mezzi delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate rendono omaggio all’iniziativa con un giro di sirene simbolico, testimonianza della vicinanza delle istituzioni al percorso educativo dell’oratorio.

Le istituzioni: educazione e responsabilità condivisa

“La legalità non si insegna soltanto con le parole, ma attraverso esperienze concrete che permettono ai giovani di incontrare testimoni credibili”, dichiara don Enrico Frusteri Chiacchiera, direttore dell’Opera Salesiana di Ragusa.

Per il gruppo “Capaci di Raccontare”, il Giardino della Legalità rappresenta un segno tangibile di impegno educativo: uno spazio che richiama ogni giorno valori come responsabilità, coraggio e bene comune.

“La partecipazione delle istituzioni è fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”, sottolinea Carla Belluardo, coordinatrice del progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, evidenziando il valore della collaborazione tra scuola, famiglia e territorio.

Una comunità educante che guarda al futuro

La giornata si conclude alle ore 20.00 con la benedizione del “Giardino della Legalità” e il rientro dei partecipanti.

L’iniziativa conferma la volontà dell’Oratorio Salesiano di Ragusa di trasformare l’educazione in uno strumento concreto di crescita sociale, rafforzando il legame tra giovani, istituzioni e comunità.

Un progetto che punta a rendere la legalità non solo un concetto teorico, ma un’esperienza vissuta e condivisa.

© Riproduzione riservata