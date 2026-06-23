Boom di fenicotteri rosa in Sicilia: oltre 1.000 nidi nella Riserva di Pantano Longarini

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La costa sud-orientale della Sicilia non è solo mare, belle spiagge, patrimonio artistico ed architettonico. E’ anche e soprattutto natura, la natura che stupisce e che fa da apripista per vacanze alternative che potrebbero essere il viatico per conoscere nuove zone di questa parte dell’isola, a cavallo fra la provincia di Ragusa e quella di Siracusa. Il biologo Paolo Galasso, esperto per la Riserva naturale privata dei pantani Longarini e Cuba creata dalla Fondazione biodiversità tedesca, annuncia la nidificazione e la nascita di un folto gruppo di fenicotteri rosa. Lo fa attraverso il sito social della Riserva. “Anche quest’anno, per il quinto anno consecutivo, una grande colonia di fenicotteri ha occupato la parte centrale del Pantano Longarini, nel cuore della nostra riserva naturale privata, proprio sugli isolotti realizzati appositamente per loro e per tante altre specie nel 2021 – dice Paolo Galasso – quest’anno siamo arrivati ad oltre 1.000 nidi ed a più di 500 pulcini già nati e deambulanti…! Un risultato unico ed un effetto collaterale del lavoro di un’altra riserva naturale, quella di Saline di Priolo, dove questa specie si è insediata iniziando a nidificare per la prima volta in Sicilia a partire dal 2015 per poi espandersi e colonizzare altri siti, come Longarini. Questo conferma ancora una volta quanto sia importante realizzare una rete di aree umide protette che possano garantire siti sicuri per la nidificazione dell’avifauna contribuendo così alla crescita e all’espansione delle popolazioni siciliane”.

La foto è della Fondazione biodiversità tedesca.

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