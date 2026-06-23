L’ASP di Ragusa si conferma tra le realtà sanitarie più innovative a livello nazionale grazie alla selezione da parte di AGENAS nell’ambito dell’Avviso dedicato alla telemedicina per i grandi anziani, ossia persone con almeno 80 anni e affette da patologie croniche. Il progetto presentato dall’azienda siciliana, in qualità di capofila insieme alle ASP di Messina […]
Allo sciclitano Michele Roccaro il premio “Le Stelle di E.S.S.E.”
23 Giu 2026 09:53
La sesta edizione del premio nazionale “Le Stelle di E.S.S.E.” ha visto fra i premiato anche il giovane imprenditore sciclitano Michele Roccaro. A lui il premio, consegnato ai vincitori nei giorni scorsi a palazzo Valentini a Roma, con la motivazione: “per l’impegno nella promozione di relazioni professionali e percorsi di crescita contribuendo allo sviluppo di comunità consapevoli attraverso modelli fondati su collaborazione, etica e innovazione”. Michele Roccaro si è distinto, infatti, nell’applicazione di sistemi informatici, oltre ad essere autore di un manuale dal titolo “Metodo di Mare”. L’imprenditore sciclitano è stato impegnato anche nella divulgazione digitale, nella formazione professionale, e nella valorizzazione del capitale umano. Il premio nazionale “Le Stelle di E.S.S.E.” è il riconoscimento promosso da E.S.S.E. – Ente Sportivo Sociale Europeo – per valorizzare persone, associazioni ed esperienze che contribuiscono alla crescita dello sport, del volontariato, della cultura e del Terzo Settore. Attraverso questo riconoscimento, E.S.S.E. intende dare visibilità alle realtà che, con impegno, passione e responsabilità sociale, rappresentano esempi concreti di partecipazione, inclusione e sviluppo della comunità.
Le “stelle” del Premio simboleggiano tutte quelle energie positive che illuminano il percorso della società, promuovendo valori di solidarietà, collaborazione e crescita collettiva.
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