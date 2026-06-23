La natura sorprende Scoglitti: mamma tartaruga depone le uova sulla spiaggia in piena notte

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La calda sabbia della spiaggia di Scoglitti accoglie in piena notte mamma tartaruga pronta a nidificare sulla costa scegliendo il silenzioso tratto della spiaggia di Scoglitti per deporre le sue uova. E’ una delle poche volte che il fenomeno interessa questo tratto di spiaggia rendendolo prezioso nella sua integrità naturale e paesaggistica. La scoperta è stata fatta dal signor Salvatore Paravizzini che, riconoscendo le tracce che mamma tartaruga lascia sulla sabbia, si è premurato di chiamare la Polizia municipale di Vittoria per intervenire sul posto. Ed è stato proprio da Vittoria che è partito l’Sos di intervento per il WWF impegnato, con i suoi volontari nella individuazione e nella tutela dei nidi sparsi sulle coste regionali e nazionali. “Ringraziamo il signor Paravizzini per aver riconosciuto le tracce nella spiaggia di Scoglitti e per aver contattato la Municipale di Vittoria – commenta Oleana Prato, biologa impegnata nel censimento e nella cura dei nidi – è un piacere continuare a censire nidi grazie ai cittadini, che hanno sempre più consapevolezza della presenza e importanza delle nostre monelle, per monelle dico le tartarughe caretta-caretta che sono diventate da anni il patrimonio del nostro territorio”.

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