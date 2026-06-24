Frecce Tricolori nei cieli di Modica: la città celebra l’80° anniversario dello Statuto Siciliano

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La città di Modica si prepara a vivere una giornata storica tra celebrazioni istituzionali ed eventi di grande richiamo. Venerdì 26 giugno ricorre l’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Sicilia e l’Amministrazione comunale ha organizzato un programma ricco di iniziative che vedrà protagonista l’Aeronautica Militare Italiana.

A comunicarlo è il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che ha illustrato il calendario delle celebrazioni previste tra Marina di Modica e il centro storico.

La mattinata si aprirà alle ore 11.00 in piazza Mediterraneo, dove sarà inaugurato il “Villaggio Azzurro”, spazio dedicato all’incontro tra cittadini e Forze Armate. Dopo il taglio del nastro, seguiranno i saluti istituzionali delle autorità presenti.

Il momento più atteso della mattinata sarà alle 12.00, quando la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana eseguirà un intrattenimento musicale aperto al pubblico, contribuendo a rendere ancora più solenne l’atmosfera della ricorrenza.

Subito dopo, alle 12.30, il cielo di Marina di Modica sarà illuminato dal passaggio delle Frecce Tricolori, simbolo dell’eccellenza e dell’identità nazionale, che offriranno uno spettacolo acrobatico destinato a richiamare cittadini e visitatori.

Le celebrazioni proseguiranno anche in serata: alle 19.30, nel cortile di Palazzo San Domenico, l’atrio comunale ospiterà un concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana, chiudendo così una giornata dedicata alla memoria, all’orgoglio e all’unità istituzionale.

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