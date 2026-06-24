Ragusa celebra le sue eccellenze nel mondo: torna il Premio Ragusani nel Mondo alla 31ª edizione

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Si svolgerà sabato 25 luglio in Piazza Libertà a Ragusa, con ingresso gratuito, la 31ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, una delle manifestazioni più rappresentative del territorio ibleo, capace da oltre trent’anni di raccontare le storie di successo legate alla provincia di Ragusa.

Promosso dall’associazione Ragusani nel Mondo, il premio continua a valorizzare donne e uomini che, attraverso percorsi professionali di alto profilo, si sono affermati in Italia e all’estero, mantenendo saldo il legame con la propria terra d’origine.

UN PREMIO TRA TRADIZIONE E FUTURO

L’edizione 2026 si inserisce in una fase di riflessione e possibile rilancio della manifestazione. L’associazione sta infatti valutando nuove prospettive organizzative per rafforzare ulteriormente il ruolo del premio come strumento di promozione del territorio, anche attraverso formule innovative, nuove collaborazioni e possibili aperture a location diverse.

Resta però invariata la missione originaria: raccontare il talento ibleo attraverso storie di eccellenza, impegno e visione internazionale.

I PREMIATI DELLA 31ª EDIZIONE

Il comitato direttivo ha selezionato cinque premiati e un premio speciale, espressione di ambiti professionali differenti ma accomunati da un forte legame con la provincia di Ragusa.

Tra i riconoscimenti spicca quello a Francesco Arezzo, medico dentista e figura di riferimento del mondo Rotary, che ha raggiunto la massima carica internazionale dell’organizzazione, diventando il terzo italiano nella storia a ricoprire questo ruolo.

Premiato anche Giuseppe Maltese, diabetologo ed endocrinologo con una carriera sviluppata in Inghilterra, impegnato tra ricerca scientifica, attività clinica e accademica nella lotta al diabete.

Per il cinema e la cultura il riconoscimento va a Vito Zagarrio, regista, sceneggiatore e docente universitario, autore di opere cinematografiche e promotore di iniziative culturali legate al territorio ibleo.

Nel settore marittimo sarà premiato Ignazio Giardina, comandante di navi da crociera con una lunga esperienza internazionale nella navigazione e nella gestione di grandi unità passeggeri.

Per l’architettura e la progettazione internazionale il premio va a Gianluca Caputo, architetto attivo a Parigi in importanti studi associati, impegnato in progetti legati a spazi culturali e performativi.

Il premio speciale sarà conferito al soprano Silvia Di Falco, artista ragusana di respiro internazionale, protagonista di una carriera che l’ha portata sui palcoscenici di numerosi Paesi e alla direzione di festival e rassegne liriche, tra cui importanti appuntamenti a Taormina.

UNA NARRAZIONE COLLETTIVA DELL’IDENTITÀ IBLEA

“Ogni anno il Premio Ragusani nel Mondo dimostra che il legame con la nostra terra continua a vivere attraverso persone capaci di portare nel mondo competenza, passione e valori”, afferma il presidente Salvatore Brinch.

“Queste storie rappresentano un patrimonio straordinario per il territorio ibleo e raccontano una comunità che, anche lontano da casa, continua a distinguersi”, aggiunge.

Il direttore Sebastiano D’Angelo sottolinea invece il valore narrativo dell’iniziativa: “Il Premio non è soltanto una serata di riconoscimenti, ma una narrazione collettiva dell’identità iblea, capace di valorizzare eccellenze consolidate e nuove energie”.

ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE

Confermati anche gli elementi storici della manifestazione: grafica di Emanuele Cavarra, musiche originali di Peppe Arezzo, conduzione di Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, produzione video a cura di Ideology, comunicazione media affidata a MediaLive e regia video di Video Tech.

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