Alla Volley Modica arriva il palleggiatore Jacopo Biffi

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Primo colpo in entrata per l’Avimec Modica, che dopo aver confermato staff tecnico e sanitario ufficializza l’arrivo del palleggiatore Jacopo Biffi, nuovo regista della formazione biancoazzurra.

Un innesto importante per il club modicano, che affida la cabina di regia al classe 2000 originario di Merate, reduce da tre stagioni con l’ErmGroup San Giustino in Serie A3.

Biffi, 188 centimetri di altezza, raccoglierà l’eredità lasciata da Pedro Putini, punto di riferimento della squadra per quattro stagioni e protagonista della crescita dei “Galletti”.

Nel suo percorso sportivo, il nuovo palleggiatore dell’Avimec Modica ha vestito anche le maglie della Gamma Chimica Brugherio, della Pallavolo Saronno e dei Diavoli Rosa Brugherio, società nella quale ha completato anche il percorso giovanile.

Per lui si apre ora una nuova avventura in Sicilia, in una piazza che punta con decisione a consolidarsi nel panorama nazionale della pallavolo.

“Sono davvero felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura a Modica – ha dichiarato Biffi – una piazza calorosa che rappresenta l’intera Sicilia della pallavolo a livello nazionale. Il progetto e le ambizioni della società mi hanno convinto subito”.

Il nuovo palleggiatore biancoazzurro ha sottolineato anche il ruolo decisivo del confronto con coach Enzo Distefano nella scelta del trasferimento.

“Non ho avuto dubbi dopo aver parlato con l’allenatore. Arrivo con grandi motivazioni dopo due stagioni in cui i playoff sono sfumati per poco. Qui voglio lavorare, crescere e togliermi soddisfazioni”.

Biffi si dice pronto a ripartire con entusiasmo: “Le sfide mi piacciono. L’obiettivo è lavorare sodo, divertirsi in campo e dare il massimo per la squadra. Ringrazio la società che mi ha voluto fortemente e spero di vedere presto i tifosi al PalaRizza”.

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