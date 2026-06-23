Pozzallo abbraccia Andrea Devincenzi: emozioni, sport e inclusione nella tappa siciliana del Tour “Cielo, Terra, Acqua e Fuoco”

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Si è conclusa tra applausi, incontri e momenti di intensa partecipazione la tappa siciliana del Tour Cielo, Terra, Acqua e Fuoco, il progetto itinerante del campione paralimpico Andrea Devincenzi che attraversa l’Italia portando un messaggio di resilienza, inclusione e valorizzazione del territorio.

Tra le tappe più significative del viaggio, un posto speciale lo ha occupato Pozzallo, dove il campione ha trovato una comunità pronta ad accoglierlo con entusiasmo e partecipazione. Un appuntamento che ha saputo andare oltre il semplice evento sportivo, trasformandosi in un’occasione di confronto, condivisione e riflessione sui valori dello sport come strumento di crescita personale e collettiva.

L’incontro con la città marinara ha lasciato un segno profondo sia in Devincenzi sia nei tanti cittadini che hanno preso parte alle iniziative organizzate per l’occasione. La calorosa accoglienza ricevuta, unita alla sensibilità dimostrata verso i temi dell’inclusione e della determinazione, ha reso la tappa pozzallese una delle più intense dell’intero percorso.

Andrea Devincenzi è una delle figure più rappresentative dello sport paralimpico italiano. Nato a Ferrara nel 1973, ha perso la gamba sinistra all’età di diciassette anni a seguito di un incidente motociclistico. Un evento che avrebbe potuto segnare definitivamente la sua vita, ma che invece si è trasformato nel punto di partenza di una straordinaria rinascita umana e sportiva.

Negli anni è diventato un atleta di livello internazionale, distinguendosi nel paraciclismo e partecipando a numerose competizioni nazionali e internazionali. La sua storia è quella di un uomo che ha fatto della determinazione e della capacità di superare i limiti il proprio stile di vita, diventando un esempio per migliaia di persone.

Attraverso il Tour Cielo, Terra, Acqua e Fuoco, Devincenzi non racconta soltanto la propria esperienza sportiva, ma promuove una visione del viaggio come scoperta, inclusione e valorizzazione delle comunità locali. Un progetto che unisce sport, ambiente, cultura e solidarietà, coinvolgendo territori e persone lungo tutto il percorso.

Un contributo fondamentale alla riuscita della tappa pozzallese, come evidenziato dal Comune di Pozzallo, è arrivato dalla MBK di Pozzallo, il cui impegno organizzativo e il costante supporto hanno consentito la piena realizzazione dell’evento, favorendo la partecipazione della cittadinanza e la diffusione dei valori promossi dal tour.

Per vedere il video clicca qui: Tappa 33 | Gela / Pozzallo

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