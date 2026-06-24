Volley Modica blinda il suo staff sanitario: confermato il dottor Giovanni Aprile

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

In casa Avimec Modica prosegue il percorso all’insegna della continuità. Dopo la conferma dello staff tecnico, il club biancoazzurro rinnova la fiducia anche allo staff sanitario, affidando ancora una volta la salute e il benessere degli atleti alle competenti mani del dottor Giovanni Aprile e del team di Manu Medica.

Una scelta che conferma la volontà della società modicana di consolidare un progetto sportivo sempre più strutturato e ambizioso, valorizzando figure professionali che negli anni hanno contribuito in maniera determinante alla crescita del club. Il lavoro svolto dal dottor Aprile e dai professionisti di Manu Medica ha infatti rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la squadra, garantendo assistenza, prevenzione e recupero degli atleti durante tutta la stagione.

La riconferma nasce dalla piena soddisfazione della dirigenza per i risultati ottenuti nel corso della collaborazione avviata fin dalla storica prima stagione dell’Avimec Modica nel campionato di Serie A3. Un percorso condiviso che ha visto crescere parallelamente la società sportiva e il centro medico, entrambi accomunati dalla ricerca dell’eccellenza nei rispettivi ambiti.

“È per me un enorme piacere, oltre che motivo di orgoglio professionale, rinnovare anche per quest’anno l’accordo con l’Avimec Modica – dichiara il dottor Giovanni Aprile –. Accompagno gli atleti che fanno parte del roster modicano fin dalla loro prima storica stagione in Serie A3 e, guardandomi indietro, non posso che essere fiero del percorso fatto insieme”.

Parole che testimoniano il forte legame creatosi nel tempo tra il responsabile dell’area medica e l’ambiente biancoazzurro. Un rapporto costruito sulla fiducia reciproca, sulla professionalità e sulla condivisione di obiettivi sempre più importanti.

“In questi anni siamo cresciuti tantissimo – continua Aprile –. Sono cresciuto io come professionista, è cresciuto il centro Manu Medica e parallelamente i progetti della società sono stati sempre più strutturati, solidi e ambiziosi. Sento una forte responsabilità, ma soprattutto un profondo orgoglio nel rivestire il ruolo di responsabile dell’area medica della società”.

Determinante, secondo il medico modicano, è il lavoro di squadra svolto quotidianamente da tutti i professionisti coinvolti nel progetto.

“Questa è una sfida stimolante che porto avanti grazie a un team straordinario. Tutti i miei collaboratori e i professionisti di Manu Medica sono specialisti di altissimo livello, la cui dedizione e passione fanno davvero la differenza. Tra noi, lo staff tecnico e gli atleti, c’è una sintonia straordinaria”.

Un’intesa che rappresenta uno degli elementi chiave per affrontare una stagione impegnativa e ricca di aspettative. Proprio come l’Avimec Modica punta a raggiungere traguardi prestigiosi sul parquet, anche Manu Medica continua a investire nella qualità dei servizi sanitari e nella tutela della salute degli sportivi.

“Esattamente come l’Avimec Volley Modica, anche il nostro centro punta ai massimi livelli: loro sul campo, noi nella tutela della salute dei giocatori. Non vediamo l’ora di ricominciare a lavorare sul campo per una stagione che si preannuncia entusiasmante”, conclude Giovanni Aprile.

© Riproduzione riservata