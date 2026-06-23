Ju Jitsu: Eragon Modica conquista Italia ed Europa. Pioggia di medaglie per i talenti siciliani

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L’Eragon Modica continua a scrivere pagine importanti del ju jitsu italiano ed europeo. La società modicana si conferma tra le eccellenze del panorama marziale grazie agli straordinari risultati ottenuti ai campionati italiani di Catania e ai campionati europei assoluti di Heraklion, a Creta, dove i suoi atleti hanno saputo distinguersi per talento, determinazione e qualità tecnica.

La spedizione siciliana ai campionati italiani, disputati al Palaghiaccio di Catania, si è conclusa con un risultato di assoluto prestigio. Con 18 atleti in gara, l’Eragon ha conquistato il decimo posto nella classifica nazionale delle società, emergendo tra 55 club provenienti da tutta Italia. Un piazzamento che certifica la crescita costante del sodalizio modicano e il valore del lavoro svolto quotidianamente sul tatami.

A trascinare la squadra verso questo importante traguardo sono stati i numerosi podi conquistati dagli atleti. Tra le prestazioni più brillanti spiccano quelle di Giankarol De Grande, laureatosi campione italiano nella categoria Under 14, 62 chilogrammi, specialità Ne Waza, e di Luigi Agricola, che ha conquistato il titolo nazionale Under 18 nella categoria oltre 85 chilogrammi.

Straordinaria anche la prova di Chiara Sammito, autentica protagonista della manifestazione. L’atleta modicana ha conquistato un prestigioso doppio titolo italiano nella categoria Under 21, 44 chilogrammi, imponendosi sia nel Fighting System sia nella specialità Ne Waza. Un risultato che conferma il suo valore tecnico e la sua competitività ai massimi livelli nazionali.

Tra i medagliati anche Alessandro Iurato, capace di salire sul podio grazie al terzo posto ottenuto nel Fighting System Under 21, categoria 85 chilogrammi. Fondamentale, inoltre, il contributo degli altri atleti della squadra, che con piazzamenti di rilievo hanno permesso all’Eragon di consolidare la propria posizione nella graduatoria nazionale.

I successi italiani rappresentano però soltanto una parte di una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni al club modicano. Ai campionati europei assoluti di Heraklion, infatti, l’Eragon ha portato in alto il nome della Sicilia e dell’Italia grazie alle medaglie di bronzo conquistate da Giankarol De Grande e Jacopo Scivoletto nella specialità Ne Waza.

Prestazione di altissimo livello anche per Chiara Sammito, che ha sfiorato l’impresa continentale conquistando uno splendido secondo posto, arrendendosi soltanto alla campionessa del mondo in carica. Una conferma del valore internazionale dell’atleta modicana, ormai stabilmente tra le migliori interpreti della disciplina.

Molto positive anche le prove di Alessandro Iurato e Marilù Rizza, che hanno sfiorato il podio europeo dimostrando carattere, preparazione e competitività in una manifestazione di altissimo livello tecnico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Christian Pediglieri, guida tecnica dell’Eragon Modica, che ha sottolineato il percorso di crescita compiuto dal gruppo negli ultimi anni.

«Eragon è una realtà che sta diventando un punto di riferimento per molti giovani attratti dal mondo delle arti marziali. I risultati ottenuti dimostrano il livello di preparazione e la serietà dei nostri praticanti», ha dichiarato il tecnico.

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