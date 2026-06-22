L’incidente in Colorado per il pilota comisano Franco Caruso: le immagini video riprese da pochi metri. VIDEO

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Ecco le immagini dell’incidente che ha coinvolto il pilota comisano Franco Caruso durante la Pikes Peak International Hill Climb, la celebre cronoscalata che si svolge in Colorado e conosciuta come la “Corsa tra le nuvole”.

Il video, diffuso nelle ultime ore e rilanciato anche sui canali social, mostra il momento in cui la vettura del pilota esce di strada durante la gara, finendo fuori traiettoria lungo il tracciato di montagna. Scene che hanno immediatamente riportato attenzione e preoccupazione attorno all’episodio anche se per fortuna le condizioni di salute del pilota comisano non sono compromesse.

L’uscita di strada ha provocato attimi di forte tensione, con il mezzo che ha perso il controllo in un tratto particolarmente impegnativo della salita. Il pilota è riuscito comunque a uscire autonomamente dall’abitacolo, prima dell’arrivo dei soccorsi, ed è stato successivamente assistito dal personale di gara.

Le condizioni di Franco Caruso erano già state definite buone subito dopo l’incidente, senza conseguenze fisiche per il pilota comisano, ma la pubblicazione del video restituisce in modo diretto la dinamica e la pericolosità del momento vissuto in gara.

La Pikes Peak International Hill Climb, una delle competizioni più estreme del panorama motoristico mondiale, si conferma così una sfida ad altissimo rischio, dove anche piloti esperti possono incorrere in imprevisti lungo i 20 chilometri e le oltre 150 curve del tracciato che porta fino a quota 4.300 metri.

Per Franco Caruso si interrompe così la partecipazione a una delle gare più prestigiose del motorsport internazionale, mentre l’attenzione ora si concentra sulle immagini che documentano l’accaduto e sulla dinamica dell’uscita di strada, ancora al vaglio.

tratto da Facebook di RacingLife.it e Instagram benasven

le immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità.

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