Paura per Franco Caruso alla Pikes Peak: il pilota comisano esce di strada nella gara in Colorado

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Attimi di grande apprensione per Comiso e per tutta la provincia iblea durante la Pikes Peak International Hill Climb, la leggendaria cronoscalata americana conosciuta come la “Corsa tra le nuvole”. Il pilota comisano Franco Caruso, impegnato nella sua grande sfida in Colorado al volante della Nova NP01 EMAP 3.0 Biturbo, è stato protagonista di un’uscita di strada che ha fatto trattenere il fiato a tutti gli appassionati che stavano seguendo la gara.

L’auto è finita fuori dal tracciato, in una vallata lungo il percorso della Pikes Peak, facendo vivere momenti di paura. Le prime immagini e le informazioni arrivate dal Colorado hanno subito fatto scattare la preoccupazione per le condizioni del pilota. La tensione si è però sciolta quando Franco Caruso è stato visto uscire autonomamente dalla vettura, assistito dai soccorsi e successivamente accompagnato dallo staff della gara.

Le condizioni del pilota sono risultate ottimali e non si registrano conseguenze fisiche per il campione comisano. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e cosa abbia provocato l’uscita di strada, ma quello che conta è che Caruso sia rimasto illeso.

Per lui si interrompe così il sogno di completare una delle gare più affascinanti e difficili del mondo, proprio mentre stava affrontando la sfida con grande determinazione e facendo registrare buoni tempi. La partecipazione alla Pikes Peak rappresentava un nuovo capitolo di una carriera costruita con sacrificio, passione e risultati di altissimo livello.

Franco Caruso non è infatti un pilota qualunque: è uno dei protagonisti più affermati delle cronoscalate italiane e un vero orgoglio del territorio ibleo. Negli anni ha conquistato importanti successi, tra cui più vittorie alla Coppa Monti Iblei, la gara di casa a Chiaramonte Gulfi, dove ha scritto pagine importanti della sua carriera imponendosi anche nelle edizioni più recenti.

La delusione per un finale diverso da quello sperato lascia spazio alla consapevolezza di aver affrontato una delle sfide più estreme del motorsport mondiale. Una gara che richiede coraggio, esperienza e preparazione, qualità che hanno sempre contraddistinto il pilota comisano.

Siamo certi che la passione e la dedizione che da sempre accompagnano Franco Caruso lo spingeranno a riprovarci. Un campione come lui, abituato a rialzarsi e a inseguire nuovi traguardi, continuerà a rappresentare con orgoglio Comiso e la Sicilia sulle strade più prestigiose dell’automobilismo internazionale.

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